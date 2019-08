Lauren Graham torna in tv, su NBC, con Zoey's Extraordinary Playlist

News Serie TV

L'attrice torna alla rete del Pavone dopo essere stata tra i protagonisti di Parenthood.

Quattro anni dopo la conclusione di Parenthood, Lauren Graham torna a NBC per interpretare uno dei ruoli principali in Zoey's Extraordinary Playlist, il musical dramedy con Jane Levy (What/If) atteso in tv negli Stati Uniti per il prossimo anno.

Scritta da Austin Winsberg (Gossip Girl), la serie si concentra su Zoey Clarke (Levy), una giovane programmatrice di San Francisco, tanto astuta quanto socialmente imbarazzante, la quale, in seguito a un evento insolito, riesce improvvisamente a udire i pensieri più intimi delle altre persone come canzoni o addirittura enormi numeri musicali eseguiti solo per lei. Con questa nuova abilità a sua disposizione, la protagonista può usare il suo "dono" non solo per aiutare se stessa a capire le persone nella sua vita, ma anche per aiutare chi le sta intorno.

Vista più di recente nel revival di Una mamma per amica e in Curb Your Enthusiasm, Graham interpreterà Joan, il capo di Zoey. L'attrice sostituisce Carmen Cusack (Sorry for Your Loss), scelta inizialmente per il ruolo, e raggiunge gli altri membri del cast Skylar Astin (Crazy Ex-Girlfriend), Alex Newell (Glee), Mary Steenburgen (The Last Man on Earth), Peter Gallagher (OC), John Clarence Stewart (Luke Cage) e Andrew Leeds (Bones).