Laura Linney torna alla commedia con American Classic: Affiancherà Kevin Kline

La star di The Big C e Ozark Laura Linney reciterà nella nuova comedy di MGM+ American Classic, insieme con Kevin Kline e Jon Tenney.

Premiata con l'Emmy sia per il suo ruolo da guest star in Frasier sia per il suo ruolo da protagonista in The Big C, Laura Linney torna alla commedia dopo la straordinaria parentesi di Ozark, valsale una candidatura al prestigioso premio per ciascuna delle quattro stagioni prodotte, unendosi al cast di American Classic, prossima serie di MGM+ nella quale affiancherà il premio Oscar Kevin Kline (Un pesce di nome Wanda) e Jon Tenney (The Closer).

La trama di American Classic e il ruolo di Laura Linney

Scritta da Michael Hoffman e Bob Martin (The Prom), American Classic si concentra sulla star di Broadway e famigerato narcisista Richard Bean (Kline), il quale subisce un clamoroso tracollo pubblico e fa ritorno nella sua città natale e nel teatro a conduzione familiare dove il suo talento è stato scoperto per la prima volta. Al suo arrivo, rimane scioccato nello scoprire che suo padre, l'ex direttore artistico, ha perso colpi e che il teatro un tempo rispettato, ora gestito da suo fratello Jon (Tenney) e da sua moglie, la sindaca della città, è diventato uno scadente dinner theater. Decide così di salvare la città, il teatro e il mondo presentando sul palco un grande classico americano, ovviamente diretto e interpretato da lui stesso.

Linney vestirà i panni di Kristen Forrest Bean, la moglie di Jon. Lei si innamorò di Richard quando aveva 19 anni e scappò con lui per sfondare a New York. Tuttavia, mentre l'egocentrismo di Richard servì a far decollare la sua carriera, Kristen fu sopraffatta dalla frustrazione e fece ritorno a casa, sposando infine Jon, il fratello minore di Richard. Per l'attrice si tratta del primo ruolo in una produzione televisiva dalla conclusione di Ozark nel 2022. Nella sua carriera è stata candidata anche a tre Oscar, per Conta su di me e La famiglia Savage come miglior attrice protagonista e per Kinsey come non protagonista.