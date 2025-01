Lanterns: Ulrich Thomsen sarà il supervillain Sinestro nella serie tv di HBO

News Serie TV

Basata sul popolare fumetto della DC Comics Lanterna Verde, la nuova serie andrà in onda prossimamente.

Un altro personaggio di spicco delle storie sulle Lanterne Verdi della DC Comics ha ottenuto la sua controfigura in carne e ossa nell'adattamento di HBO Lanterns. Deadline riporta che l'attore danese Ulrich Thomsen, conosciuto in tv per i suoi trascorsi in Banshee e The Blacklist, ha firmato per il ruolo ricorrente del supervillain Sinestro.

La serie tv Lanterns: Chi è Sinestro?

Prodotta da HBO in associazione con Warner Bros. Television e DC Studios, Lanterns, cha ha ottenuto una prima stagione di 8 episodi, porta le firme dell'ideatore di Lost e Watchmen Damon Lindelof, della leggenda dei fumetti Tom King e dello sceneggiatore di True Detective e Ozark Chris Mundy. La serie segue la nuova recluta John Stewart e la leggendaria Lanterna Verde Hal Jordan, due poliziotti intergalattici coinvolti in un oscuro mistero terrestre mentre indagano su un omicidio nel cuore degli Stati Uniti d'America. I due personaggi sono stati affidati rispettivamente a Aaron Pierre (Genius: MLK/X) e al vincitore dell'Emmy Kyle Chandler (Friday Night Lights).

Un tempo una Lanterna Verde, Sinestro è diventato un malvivente, spietato ma innegabilmente affascinante, la cui natura manipolatrice guida la sua ossessione duratura per il suo ex allievo, Hal Jordan. Il personaggio, creato da John Broome e Gil Kane, è apparso per la prima volta in un fumetto della DC nel 1961. L'alieno (è nato sul lontano pianeta Korugar) fu la più grande tra tutte le Lanterne Verdi, ma ora è ritenuto il loro più grande nemico.

Come sappiamo dalle notizie precedenti, il cast di Lanterns include anche Kelly Macdonald (Boardwalk Empire - L'impero del crimine) nel ruolo dello sceriffo Kerry, una donna pragmatica e profondamente devota alla sua famiglia e alla sua città unita; Garret Dillahunt (Fear the Walking Dead) di William Macon, un moderno cowboy moralista e complottista che maschera la propria spietata ambizione dietro la facciata di un uomo affascinante e calcolatore; e Poorna Jagannathan (Non ho mai...) di Zoe, una donna sicura di sé e a suo agio in ogni situazione, posata e astuta tanto quanto gli uomini influenti che la circondano.