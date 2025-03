Lanterns: La serie sulle Lanterne Verdi affida un ruolo a Jason Ritter

News Serie TV

La star di Matlock Jason Ritter è l'ultima aggiunta al cast di Lanterns, la prossima nuova serie di HBO basata sul fumetto della DC Comics Lanterna Verde.

Attualmente in tv con la serie di successo Matlock, ispirata all'omonimo cult degli anni '80 ma in sostanza molto diversa, Jason Ritter ha firmato con HBO per un ruolo in Lanterns, attesissimo adattamento dell'amato fumetto della DC Comics Lanterna Verde. L'attore, conosciuto anche per i suoi trascorsi in Joan of Arcadia, Parenthood e The Event, interpreterà un personaggio molto vicino a quello affidato nei mesi scorsi alla star di Fear the Walking Dead Garret Dillahunt.

La trama di Lanterns e il ruolo di Jason Ritter

Creata dall'ideatore di Lost e Watchmen Damon Lindelof insieme con la leggenda dei fumetti Tom King e lo sceneggiatore di True Detective e Ozark Chris Mundy, Lanterns segue la nuova recluta John Stewart (Aaron Pierre, Genius) e la leggendaria Lanterna Verde Hal Jordan (Kyle Chandler, Friday Night Lights) affrontare un oscuro mistero terrestre mentre indagano su un omicidio nel cuore degli Stati Uniti d'America. Come parte del nuovo DC Universe (DCU), gli eventi della serie avranno implicazioni più ampie per il media franchise, introducendo nello stesso due icone della forza di polizia intergalattica conosciuta come il Corpo delle Lanterne Verdi e altri celebri personaggi del fumetto.

Ritter vestirà i panni di Billy Macon, un uomo bello e affascinante che esegue gli ordini del padre. Lui è il figlio di William Macon (Dillahunt), un moderno cowboy moralista e complottista che maschera la propria spietata ambizione dietro la facciata di un uomo ammaliante e calcolatore. Sfruttando la reputazione della sua famiglia, Billy si aggrappa al suo ego provinciale e ha molto da perdere.

Oltre agli attori fin qui nominati, il cast di Lanterns include Ulrich Thomsen (Banshee) nel ruolo del supervillain Sinestro; Kelly Macdonald (Boardwalk Empire - L'impero del crimine) dello sceriffo Kerry, una donna pragmatica e profondamente devota alla sua famiglia e alla sua città unita; Poorna Jagannathan (Non ho mai...) di Zoe, una donna sicura di sé e a suo agio in ogni situazione, posata e astuta tanto quanto gli uomini influenti che la circondano; e Nicole Ari Parker (And Just Like That...) di Bernadette, la madre ferocemente protettiva di John Stewart, una donna formidabile e tenace che, anche davanti alle probabilità più insormontabili, si rifiuta di arrendersi.