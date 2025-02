Lanterns: La prima foto di John Stewart e Hal Jordan nella serie DC basata su Lanterna Verde

News Serie TV

La prima foto della nuova serie di HBO Lanterns mostra Aaron Pierre e Kyle Chandler nei panni delle Lanterne Verdi terrestri John Stewart e Hal Jordan.

Pur non mostrando nulla di verde smerlando, la prima foto della nuova serie di HBO Lanterns non lascerà indifferenti i fan dell'amato fumetto della DC Comics da cui è tratta, Lanterna Verde. Lo scatto mostra i protagonisti John Stewart e Hal Jordan, due icone della forza di polizia intergalattica conosciuta come il Corpo delle Lanterne Verdi, interpretati rispettivamente da Aaron Pierre e dal vincitore dell'Emmy Kyle Chandler.

La serie tv Lanterns: Cosa si sa della trama?

La foto è stata condivisa su X dal co-presidente dei DC Studios James Gunn, il quale ha confermato che Lanterns è "ora in produzione" a Burbank, negli studi di Warner Bros., e che si tratta di "qualcosa di davvero speciale". Una creazione dell'ideatore di Lost e Watchmen Damon Lindelof, della leggenda dei fumetti Tom King e dello sceneggiatore di True Detective e Ozark Chris Mundy, la serie di 8 episodi segue la nuova recluta John Stewart e la leggendaria Lanterna Verde Hal Jordan affrontare un oscuro mistero terrestre mentre indagano su un omicidio nel cuore degli Stati Uniti d'America.

Come parte del nuovo DC Universe (DCU), gli eventi di Lanterns avranno implicazioni più ampie per il media franchise, che al momento include anche il film in uscita quest'anno Superman, la seconda stagione della serie di Gunn Peacemaker, la serie animata Creature Commandos e il film del prossimo anno Supergirl: Woman of Tomorrow. Il resto del cast include Ulrich Thomsen (Banshee) nel ruolo del supervillain Sinestro; Kelly Macdonald (Boardwalk Empire - L'impero del crimine) dello sceriffo Kerry, una donna pragmatica e profondamente devota alla sua famiglia e alla sua città unita; Garret Dillahunt (Fear the Walking Dead) di William Macon, un moderno cowboy moralista e complottista che maschera la propria spietata ambizione dietro la facciata di un uomo affascinante e calcolatore; e Poorna Jagannathan (Non ho mai...) di Zoe, una donna sicura di sé e a suo agio in ogni situazione, posata e astuta tanto quanto gli uomini influenti che la circondano.

Per chi non avesse familiarità con il materiale originale, il Corpo delle Lanterne Verdi è una forza di polizia intergalattica dedita alla protezione del cosmo. I suoi eroici membri sono dotati di anelli del potere che consentono loro di creare qualunque oggetto riescano a immaginare, dal più semplice al più complesso e di qualunque dimensione, composto da un'energia verde. "Avremo qualche altra Lanterna Verde in giro, ma questa è soprattutto una serie tv terrestre che sarà quasi come True Detective con un paio di poliziotti intergalattici che sorvegliano il settore che include la Terra", ha spiegato Gunn in una precedente occasione.