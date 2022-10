Lanterna Verde, la serie di HBO Max sarà riscritta: Ecco cosa cambia

News Serie TV

La serie live-action torna in sviluppo. Avrà un nuovo protagonista e un budget più contenuto.

HBO Max dovrà ricominciare tutto da capo con il suo progetto di una serie live-action basata sul fumetto di culto della DC Lanterna Verde. Benché negli ultimi mesi ne erano state annunciate le prime aggiunte al cast, secondo The Hollywood Reporter la recente uscita di scena di Walter Hamada come presidente di DC Film ha portato a un ritorno dell'adattamento alla fase di sviluppo. Stando alle prime informazioni disponibili, ora la serie si concentrerà su una sola Lanterna Verde, John Stewart, uno dei primi supereroi afroamericani della DC, e avrà a disposizione un budget più contenuto, mentre Warner Bros. Discovery continua a ridurre le spese per rientrare dai debiti.

Green Lantern: A cosa rinunciamo

Prodotta dal demiurgo dell'Arrowverse Greg Berlanti insieme con il co-ideatore di Arrow e DC's Legends of Tomorrow Marc Guggenheim, la precedente Green Lantern, della quale HBO Max aveva ordinato 10 episodi, si prefiggeva di reinventare il popolare franchise della DC attraverso una storia che abbracciava i decenni e le galassie, dalla Terra nel 1941 con la prima Lanterna Verde, l'agente dell'FBI segretamente omosessuale Alan Scott, al 1984 con il presuntuoso maschio alfa Guy Gardner e la mezza-aliena Bree Jarta. A loro si sarebbero dovute unire altre Lanterne - dalle più amate dei fumetti, come Sinestro, a eroi mai visti prima.

L'attore di American Horror Story e Ratched Finn Wittrock era stato ingaggiato per il ruolo dello spaccone e borioso Guy Gardner, mentre il ruolo di Alan Scott, il primo a ricevere il potere della Lanterna Verde, era stato affidato al Jeremy Irvine di Treadstone. Al momento non è chiaro se continueranno a essere membri del cast, mentre è sicuro che lo showrunner Seth Grahame-Smith, che aveva completato le sceneggiature della prima stagione, ha lasciato il progetto con il co-sceneggiatore Guggenheim.

Poteva andare peggio?

Tendenzialmente sì. Sulla scia della fusione tra WarnerMedia e il gruppo Discovery, che nel 2023 porterà anche alla nascita di un nuovo servizio streaming che ingloberà HBO Max e Discovery+, i fan della DC in particolare sono stati testimoni di uno stillicidio, con numerosi progetti televisivi e cinematografici finiti nella pattumiera. Tra i casi più eclatanti: il film Batgirl, la serie prequel di The Batman sulla polizia di Gotham City, le serie Constantine e Madame X di J.J. Abrams, la serie antologica Strange Adventures e la serie animata Batman: Caped Crusader.