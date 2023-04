Lando, la serie: Donald Glover tornerà nei panni del celebre contrabbandiere dell'universo di Star Wars?

News Serie TV

La star di Atlanta riprenderà il ruolo di Lando Calrissian nella serie a lui dedicata? Ecco gli ultimi aggiornamenti.

Una serie dedicata a quella canaglia di Lando Calrissian, uno dei personaggi più celebri dell'universo di Star Wars, è stata annunciata ufficialmente ormai nel lontano dicembre 2020. Da allora non se ne è parlato molto, vista l'uscito di numerosi altri progetti di Lucasfilm ambientati nella Galassia lontana lontana. Adesso, però, Donald Glover - che ha interpretato una versione giovane del contrabbandiere nel film Solo: A Star Wars Story - ha rotto il silenzio e ha fatto intendere di essere attualmente in trattative per tornare nei panni di Lando nella serie a lui dedicata.

Lando: Donald Glover sul suo possibile ritorno nell'universo di Star Wars

"Ne stiamo parlando", ha risposto Glover a GQ che gli chiedeva se avesse in programma di riprendere il ruolo di Lando (interpretato nella trilogia originale di Star Wars da Billy Dee Williams). "Questo è tutto quello che posso dire senza che [la presidente della Lucasfilm] Kathleen Kennedy mi dia la caccia", ha aggiunto. L'attore, attualmente molto impegnato anche come produttore, regista e musicista, ha speso anche due parole sul suo personaggio, a suo dire molto affascinante. "Lando è il fascino fatto persona. È una specie di anticonformista, cosa che non credo ci sia più. Al giorno d'oggi è difficile saper persuadere con le parole. Dov'è il confine? Anche qui sta il pericolo. Quanto puoi avvicinarti senza cadere?", ha riflettuto.

Cosa sappiamo sulla serie su Lando Calrissian

Ordinata ormai 2 anni e mezzo fa, Lando è stata descritta come una serie prequel creata dall'ideatore di Dear White People Justin Simien, grande fan della saga di Star Wars. Tuttora non si sa nulla sulla trama, l'ambientazione e il protagonista ma molti fan credono (e sperano) di rivedere nel ruolo principale proprio Donald Glover. In passato l'attore si era detto piuttosto occupato e concentrato su altri suoi progetti (recentemente è uscita su Prime Video la serie Sciame, di cui è co-creatore e produttore esecutivo), ma adesso potrebbe essere finalmente arrivato il momento giusto per ripartire da Lando.