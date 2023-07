Lando: Donald Glover e il fratello Stephen scriveranno la serie ambientata nell'universo di Star Wars

News Serie TV

Finalmente ci sono aggiornamenti concreti sulla serie dedicata al celebre contrabbandiere del franchise di Star Wars: la star di Atlanta subentra al posto di Justin Simien come sceneggiatore.

Lando non è perduta! La serie Lucasfilm arruola ufficialmente Donald Glover e suo fratello Stephen Glover come sceneggiatori. Lo rivela Variety sottolineando come il creatore di Dear White People Justin Simien, precedentemente alla guida del progetto, non sia più coinvolto. Le possibilità che Donald Glover, oltre a scrivere, riprenda anche il ruolo del celebre contrabbandiere Lando Calrissian nella serie a lui dedicata diventano ora molto più concrete.

Cosa sappiamo sulla serie su Lando Calrissian

Ordinata ormai 2 anni e mezzo fa e annunciata durante il Disney Investor Day a dicembre 2020, Lando è stata descritta come una serie prequel.Tuttora non si sa nulla sulla trama, l'ambientazione e il protagonista ma molti fan credono (e sperano) di rivedere nel ruolo principale proprio Donald Glover che l'aveva interpretato in Solo: A Star Wars Story (prendendo il testimone da Billy Dee Williams, interprete di un Lando più maturo nei film L'impero colpisce ancora e Il Ritorno dell Jedi). In passato l'attore di Atlanta si era detto piuttosto occupato e concentrato su altri suoi progetti, ma adesso sembra essere finalmente arrivato il momento giusto per ripartire da Lando.

La presidente di Lucasfilm Kathleen Kennedy, in questi anni, ha sempre sostenuto che il progetto fosse vivo e vegeto e che tutto dipendesse da Glover. Quest'ultimo ha parlato di un suo eventuale ritorno nel frachise lo scorso aprile, ammettendo che era in trattative con Lucasfilm. "Mi piacerebbe interpretare di nuovo Lando. È un momento divertente per essere lui. Ci deve solo essere il modo giusto per farlo. Il tempo è prezioso. Negli ultimi due anni, questa pandemia ha davvero fatto capire alle persone il tempo. Le persone si rendono conto che il loro tempo è prezioso. Non mi interessa fare nulla che sia una perdita di tempo o solo per avere uno stipendio. Preferirei di gran lunga trascorrere del tempo con le persone che mi piacciono. Deve solo essere la cosa giusta, e penso che potrebbe esserlo. Lando è sicuramente un personaggio che mi piace interpretare", ha detto a GQ. Evidentemente Glover ha chiesto e ottenuto il totale controllo creativo sul progetto a scapito di Justin Simien che solo pochi giorni fa, a proposito di Lando, aveva dichiarato di non avere idea di a che punto fosse.