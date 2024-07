Landman: Le prime foto della serie tv di Paramount+ con Billy Bob Thornton

News Serie TV

Il nuovo drama dell'ideatore di Yellowstone Taylor Sheridan debutterà sulla piattaforma a novembre.

Landman, la sesta serie creata da Taylor Sheridan per Paramount+, si mostra nelle prime foto ufficiali, insieme al suo cast stellare, in attesa del debutto a novembre. Basato sul famoso podcast Boomtown, il drama racconta una storia moderna sulla ricerca della fortuna nel mondo delle compagnie petrolifere con protagonista il premio Oscar Billy Bob Thornton, al quale si aggiungono Demi Moore e Jon Hamm.

Landman: La trama e il cast della nuova serie tv

Ambientata nelle proverbiali città in rapida espansione del Texas occidentale, dove irrefrenabili miliardari stanno alimentando un boom così grande da rimodellare il nostro clima, la nostra economia e la nostra geopolitica, Landman segue Thornton nei panni di Tommy Norris, un anonimo gestore di crisi per una compagnia petrolifera. Lui ha una lunga storia personale e professionale con Monty Miller (Hamm), un titano della locale industria petrolifera sposato con Cami (Moore), amica di Tommy.

Il resto del numeroso cast include Ali Larter (Heroes) nel ruolo dell'ex moglie di Tommy, Angela; Michelle Randolph (1923) e Jacob Lofland (Justified) dei loro figli, Ainsley e Cooper; Kayla Wallace (Quando chiama il cuore) di Rebecca Savage, un'avvocata estremamente capace e intimidatoria mandata nel Texas per ripulire un pasticcio; James Jordan (Yellowstone) di Dale Bradley, un ingegnere petrolifero e il coinquilino di Tommy; Mark Collie (Nashville) dello sceriffo Joeberg; Paulina Chávez (Fate: The Winx Saga) di Ariana, una giovane madre la cui famiglia è stata colpita da una disgrazia; Michael Peña (Narcos: Messico) di Armando, un impiegato della compagnia petrolifera; e Andy Garcia (Il padrino - Parte III) di Galino, un uomo estremamente capace, potente e pragmatico.

A Paramount+, Landman si aggiungerà alle altre serie di Sheridan 1883, 1923, Lioness, Mayor of Kingstown e Tulsa King. Inoltre, per la piattaforma streaming ha prodotto Lawmen: La storia di Bass Reeves. Non dimentichiamo poi che Sheridan è la mente dietro Yellowstone (di cui 1883 e 1923 sono gli spin-off prequel), una delle serie più seguite della tv americana.