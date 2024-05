La vita che volevi: Data e trailer ufficiale della nuova serie italiana di Netflix con Vittoria Schisano

News Serie TV

Tutti gli episodi della nuova serie ambientata a Lecce saranno disponibili in streaming da fine maggio. Ecco quando.

Una nuova serie italiana per raccontare "la felicità che crediamo di volere ma anche quella che ci sorprende, che scombina la vita". Sono le parole con cui Netflix presenta oggi La vita che volevi, drama di 6 episodi con protagonista Vittoria Schisano (Nove lune e mezza, Tutto tutto niente niente, Mio figlio), disponibile in streaming dal 29 maggio. La piattaforma ne ha diffuso anche il trailer ufficiale.

La vita che volevi: La trama della nuova serie italiana

Ambientata a Lecce, nel Salento e a Napoli, La vita che volevi segue Schisano nei panni di Gloria, una donna convinta di aver trovato la felicità a Lecce, dove ha fondato una piccola agenzia turistica e trovato l'amore con Ernesto. Un giorno, però, la sua vita viene sconvolta dall'arrivo di Marina, sua amica ai tempi dell'università a Napoli, prima che Gloria iniziasse il suo percorso di transizione. Marina porta con sé Andrea e Arianna, i figli avuti da due diverse relazioni, ed è incinta di un terzo, il cui padre è Pietro, un giovane dal carattere passionale e forse anche pericoloso.

Gloria preferirebbe non riallacciare i rapporti con Marina, lei le ricorda una parte della sua vita che vorrebbe dimenticare. Ma Marina nasconde molti segreti e presto in scena arriverà anche Sergio, il padre di Arianna, un uomo tutto d'un pezzo fin da subito molto diffidente nei confronti di Gloria. Per lei, è giunto il momento di fare i conti con "la vita che voleva", il suo passato e il suo futuro, per scoprire che la felicità a volte arriva in forme inaspettate e che l'amore è l'unica forza capace di rendere la vita degna di essere vissuta.

Creata e scritta da Ivan Cotroneo (La compagnia del cigno) e Monica Rametta, e diretta dallo stesso Cotroneo, La vita che volevi coinvolge anche gli attori e le attrici Giuseppe Zeno (Mina Settembre) nel ruolo di Sergio, Pina Turco (La vita bugiarda degli adulti) di Marina, Alessio Lapice (Imma Tataranni) di Pietro e Nicola Bello di Andrea, oltre Bianca Nappi (Le indagini di Lolita Lobosco), Francesco Pellegrino (Supersex) e Bellarch.