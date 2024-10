La veterana di NCIS Pauley Perrette non reciterà mai più: Ecco il motivo del suo ritiro

News Serie TV

L'attrice, resa celebre dal ruolo della specialista forense Abby Sciuto, si è raccontata in un'intervista 4 anni dopo il suo ultimo ruolo.

L'attrice americana Pauley Perrette, famosa per aver interpretato la specialista forense Abby Sciuto nelle prime quindici stagioni della serie di successo NCIS, ha annunciato di essersi ufficialmente ritirata dalla recitazione. La decisione arriva 4 anni dopo il suo ultimo ruolo, nella comedy Broke, cancellata da CBS (la stessa rete di NCIS) dopo una sola stagione.

Le motivazioni di Pauley Perrette

"Non sono irriconoscente per i benefici che [la recitazione] mi ha dato. Ma ora sono una persona diversa e... Voglio essere me stessa tutto il tempo", ha detto Perrette a HELLO!. "Serve una buona dose di coraggio per ammetterlo a me stessa, ma è autenticamente come mi sento. A questo punto della mia vita ho questo profondo bisogno di trovare autenticità in ogni cosa. Essere un'attrice, specialmente in certi momenti della mia vita, è stata una grande via di fuga; è stato come una droga perché non dovevo essere me stessa, potevo essere qualcun altro. Tornare a fare l'attrice significherebbe allontanarmi da questa vita di vera autenticità che vivo il 100% del tempo".

Nel 2019, l'attrice aveva rivelato che i suoi ultimi anni in NCIS erano stati difficili. Dopo aver accennato in modo criptico a "molteplici aggressioni fisiche" sul set della serie e aver affermato che una "macchina pubblicitaria molto ricca e molto potente" la stava "tenendo in silenzio", Perrette aveva fatto luce su quelle accuse, e così facendo aveva messo nel mirino l'allora protagonista e produttore esecutivo Mark Harmon. In un tweet aveva scritto: "No, non tornerò! Mai! (Per favore, potreste smettere di chiederlo?) Sono terrorizzata da Harmon e da lui che mi aggredisce. Ho degli incubi al riguardo". Perrette aveva parlato anche di un membro della troupe aggredito violentemente dal pitbull di Harmon, le cui ferite avevano richiesto diversi punti di sutura. "Ho lottato come una pazza per evitare che accadesse di nuovo! Per proteggere la mia troupe! E poi sono stata aggredita fisicamente per aver detto no!? E ho perso il lavoro", aveva scritto in un altro tweet.