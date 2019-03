La Verità sul caso Harry Quebert: Su Sky la miniserie con Patrick Dempsey, una clip in anteprima

Appeso al chiodo il camice dell'amato Dottor Stranamore in Grey's Anatomy e in attesa di vederlo indossare gli eleganti panni di un potente banchiere nella serie italiana Diavoli, Patrick Dempsey anticipa l'appuntamento con il pubblico di Sky mostrandosi ne La verità sul caso Harry Quebert, miniserie di 10 episodi basata sull'omonimo romanzo di successo scritto da Joël Dicker. Il thriller psicologico, di cui ComingSoon.it Serie TV vi mostra una clip in anteprima, andrà in onda su Sky Atlantic dal 20 marzo ogni mercoledì alle ore 21:15 con un doppio appuntamento, mentre dallo stesso giorno l'intera produzione sarà subito disponibile su Sky Box Sets e in streaming su NOW TV.





Diretta da Jean-Jacques Annaud, regista premio Oscar di film di culto come Il nome della rosa e Sette anni in Tibet, La verità sul caso Harry Quebert segue Dempsey nei panni di quest'ultimo, un rispettato professore universitario, in passato vera e propria icona della letteratura mondiale grazie al successo del suo capolavoro "Le origini del male". Quando il corpo di una giovane donna viene trovato sepolto nella sua proprietà, Quebert è indagato per l'omicidio e l'occultamento del cadavere della 15enne Nola Kellergan (Kristine Froseth), scomparsa più di 30 anni prima in circostanze mai del tutto chiarite e con la quale Quebert aveva avuto una relazione nell'estate del 1975. Accanto al corpo della ragazza viene ritrovato anche il manoscritto del suo romanzo più famoso, con cui di lì a poco l'uomo - all'epoca appena 30enne - avrebbe stupito il mondo.

A provare a ricostruire i fatti e ripulire il nome di Quebert, che rischia la pena di morte, è il giovane scrittore Marcus Goldman (Ben Schnetzer, Storia di una ladra di libri). Suo promettente alunno ai tempi del college, nel tentativo di superare il classico blocco dello scrittore, Marcus aveva deciso di prendersi qualche giorno di pausa tornando nel Maine dal suo professore per ritrovare l'ispirazione perduta. Ospite presso la dimora sul mare del suo mentore, a Sommerdale, il giovane si trova invischiato nella complicata indagine per il brutale omicidio di Nola. Inizia così ad interrogarsi su quanto conosca davvero l'uomo che gli ha cambiato la vita. E, per scagionarlo, fa cose di cui, ben presto, finirà col pentirsi.

Il resto del cast de La verità sul caso Harry Quebert include Damon Wayans Jr. (Happy Endings) nei panni dell'agente Perry Gahalowood; Virginia Madsen (Designated Survivor) in quelli di Tamara Quinn, proprietaria del locale in cui lavorava Nola; Joshua Close (Person of Interest) di Luther Caleb; Colm Feore (House of Cards) del magnate Elijah Stern, fra gli uomini più facoltosi del Maine, e Matt Frewer (L'alba dei morti viventi) del Reverendo Kellergan, padre della quindicenne Nola.