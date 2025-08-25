TGCom24
La storia di Carrie Bradshaw è finita con And Just Like That? Ecco la risposta delle produttrici

Emanuele Manta

La fine di And Just Like That... ha decretato anche la fine della storia di Carrie Bradshaw iniziata negli anni '90 in Sex and the City? Ecco come la pensano le produttrici.

La storia di Carrie Bradshaw è finita con And Just Like That? Ecco la risposta delle produttrici

La conclusione di And Just Like That..., arrivata con il dodicesimo episodio della terza stagione (in Italia disponibile in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW), ha messo la parola fine anche sulla storia di Carrie Bradshaw? È la domanda che i fan dell'amato personaggio di Sex and the City si saranno fatti negli ultimi giorni. TVLine l'ha girata alle produttrici esecutive del sequel, i quali hanno fatto notare come, sebbene l'ideatore e showrunner Michael Patrick King abbia detto di aver smesso di scrivere per lei, ciò era accaduto anche in passato, finendo poi col ripensarci. Dunque, potrebbe succedere di nuovo?

La storia di Carrie Bradshaw continuerà dopo And Just Like That?

Elisa Zuritsky ha esordito ricordando che Carrie Bradshaw è ancora in vita, "quindi potrebbe succedere". La star di Sex and the City e And Just Like That... "Sarah Jessica Parker è la musa di Michael Patrick King", ha detto, "e il motivo per cui lui dice 'Ho già detto addio e poi ci sono ricascato' è perché è vero". Zuritsky ha aggiunto che, chiaramente, la decisione finale spetta a King: "Noi siamo a sua disposizione. Sono un'eterna ottimista. Quindi non mi piace essere troppo definitiva sulle cose; la vita è lunga. Viglio dire, abbiamo visto tutti come vanno le cose, un sacco di volte". La produttrice ha ammesso persino di tenere appuntate idee per storie future su Carrie e le sue amiche Miranda e Charlotte "sul mio telefono" e "sul mio computer".

È dello stesso pensiero la collega Julie Rottenberg, che come Zuritsky in passato ha lavorato anche in Sex and the City: "Avevamo qualche esperienza imbarazzante e dicevamo: 'Questa sarebbe stata una storia perfetta per Miranda'. 'Mio marito ha fatto questa cosa folle. Questa sarebbe stata una storia fantastica per Harry'... Teniamo una piccola lista". E chissà che un giorno non possa tornare utile.

