La star di Will & Grace Eric McCormack: Gli attori eterosessuali possono interpretare ruoli gay

L'attore, reso celebre dal ruolo dell'avvocato gay Will Truman nella sitcom di culto, ne ha parlato a un programma della tv britannica.

L'attore Eric McCormack, etero ma conosciuto soprattutto per il ruolo dell'avvocato gay Will Truman nella sitcom di culto Will & Grace, ha detto al programma Good Morning Britain di essere favorevole alla scelta di attori eterosessuali per ruoli LGBTQ+, convinto che per un ruolo dovrebbe essere scelta la persona migliore, indipendentemente dalla sua sessualità.

Le dichiarazioni di Eric McCormack

"È difficile per me, perché non sono diventato un attore per poter interpretare un ruolo", ha detto McCormack quando gli è stato chiesto cosa pensasse sull'argomento. "Non c'è ruolo che abbia mai interpretato in cui non interpretassi qualcosa che non sono. Fa parte del lavoro. E ho sempre detto che, se agli attori gay non fosse permesso interpretare ruoli eterosessuali, Broadway sarebbe finita. Perciò, questo è ciò che facciamo. Mi piace pensare di rappresentarlo bene. Venivo dal teatro e uno dei miei migliori amici era gay. Quindi penso di aver preso il loro spirito e il loro messaggio in quella che altrimenti sarebbe stata solo una sitcom e di averli rappresenti, spero".

Alla domanda se pensa che sarebbe scelto se Will & Grace fosse realizzata oggi, McCormack ha risposto: "Immagino che la risposta sarebbe che nella sala casting avrebbero dovuto dire 'E tu sei gay, giusto?', cosa che non credo possano dire. Mi piace pensare, in generale, che la persona migliore per il ruolo, quella che arriva e lo interpreta con naturalezza, sia quella che ottiene la parte".