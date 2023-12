La star di Reacher Alan Ritchson: Oggi i bulli del liceo mi chiedono un selfie

News Serie TV

In streaming su Prime Video con la seconda stagione, la serie tv basata sui romanzi di Lee Child è la più vista del 2023 sulla piattaforma.

Avete presente Alan Ritchson? Una montagna di muscoli alta un metro e novantuno che in Reacher, la serie di successo di Prime Video incentrata sull'omonimo personaggio letterario creato da Lee Child, sfonda le automobili e stende i cattivi con pugni e testate, ha rivelato in una lunga intervista con The Wall Street Journal di non essere stato un adolescente sicuro di sé. Come molti altri ragazzi, è stato vittima di bullismo al liceo, e con uno dei compagni che lo hanno tormentato ha avuto uno "strano" incontro qualche anno dopo, non andato come se lo aspettava.

Reacher: Alan Ritchson ha incontrato uno dei suoi bulli del liceo

Oggi un affermato attore di 41 anni, Alan Ritchson ha rivelato che, prima di iniziare la sua carriera, era un ragazzo goffo e creativo cresciuto nel nord della Florida. All'epoca, è stato talvolta preso di mira dai bulli e che, anni dopo il diploma, ha avuto un incontro proprio con uno di quei gradassi, scoprendo che era diventato un suo fan. "Prima di lasciare la Florida, ho incontrato uno dei ragazzi che mi prendevano in giro al liceo", ha detto. "Voleva un selfie. Sono stato felice di accontentarlo, ma mi è sembrato strano. Lui aveva dimenticato quello che aveva fatto, ma io no".

Prima di Reacher, Ritchson ha recitato in diverse serie supereroistiche e film d'azione di successo, tra cui Titans e Fast X. Parlando degli anni della sua crescita, l'attore ha spiegato di essere sbocciato tardi, che non praticava sport e che non sempre si sentiva a suo agio nella sua piccola città natale di Niceville. Di conseguenza, ha dovuto affrontare la sua "dose di bullismo: all'inizio, non ero fisicamente costruito come adesso e amavo esprimermi attraverso la musica, il canto e il pattinaggio in linea. Non era l'ideale in una zona dove tutti i ragazzi portavano il taglio mullet e andavano a scuola su quattro ruote. Essendo sbocciato molto tardi, pregavo affinché mi crescessero i peli sulle gambe e le ascelle. Un giorno, mi trovavo nella mensa della scuola con i miei pantaloncini da ginnastica quando un bambino gridò: 'Ehi, Ritchson non ha peli sulle gambe!'. Tutti risero. Fui mortificato".