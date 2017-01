La star di Grey's Anatomy Ellen Pompeo mamma per la terza volta

Fiocco azzurro in casa Ivery. La star di Grey's Anatomy Ellen Pompeo e il marito Chris Ivery hanno dato il benvenuto al loro terzo figlio, Eli Christopher Ivery, come conferma uno scatto pubblicato dall'attrice 47enne su Instagram, che ritrae padre e figlio stretti in un tenero abbraccio.

Da indiscrezioni, Eli ha raggiunto le sorelle Stella Luna e Sienna May, di 7 e 2 anni, già da qualche tempo. Anche in passato la coppia aveva annunciato l'arrivo della secondogenita, nata da una madre surrogata, dopo un periodo di adattamento di circa due mesi. Questa volta la rivelazione è avvenuta dopo che la famiglia, incluso l'ultimo arrivato trasportato in un marsupio, era stata avvistata nell'area di Los Feliz, a Los Angeles.

Sposata con Ivery, un noto produttore, dal 2007, Pompeo recita da protagonista in Grey's Anatomy da 13 stagioni. In Italia, i nuovi episodi del medical drama sono in onda su FoxLife ogni lunedì alle ore 21:00.