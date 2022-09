La stanza delle meraviglie di Guillermo del Toro: Il trailer ufficiale della serie horror di Netflix

News Serie TV

L'antologia di 8 storie in streaming dal 25 ottobre, ogni giorno con due nuovi episodi.

In questi giorni, con ottobre dietro l'angolo, si fa un gran parlare di serie horror. L'ultima a essersi unita alla discussione, e anche una delle più interessanti in arrivo, è La stanza delle meraviglie di Guillermo del Toro, un'antologia di otto storie della quale Netflix ha diffuso il trailer ufficiale in attesa del debutto il 25 ottobre, condividendo anche tutta una serie di informazioni sugli episodi.





I dettagli de La stanza delle meraviglie di Guillermo del Toro

In streaming fino al 28 ottobre con due nuovi episodi ogni giorno per quattro giorni, La stanza delle meraviglie di Guillermo del Toro si presenta come una raccolta di otto sofisticate e sinistre narrazioni senza precedenti e che ridefiniscono il genere destinate a sfidare le nozioni tradizionali di horror. Storie che vanno dal macabro al magico, dal gotico al grottesco o al classico creepy.

"Con La stanza delle meraviglie vogliamo mostrare le realtà esistenti al di fuori del nostro mondo, le anomalie e le cose strane" ha spiegato del Toro, autore di due delle storie. "Abbiamo scelto e curato un insieme di storie e narratori per presentare questi racconti che provengono dal cosmo, dalle tradizioni soprannaturali o semplicemente dalle nostre menti. Ciascuno di questi otto racconti è una meravigliosa sbirciatina all'interno dell'armadietto delle meraviglie che esiste sotto la realtà in cui viviamo".

Gli episodi

Qui di seguito i dettagli di ciascuno degli otto episodi, elencati in un ordine che non rispecchia quello in cui saranno proposti.

THE AUTOPSY

Cast: F. Murray Abraham (Mythic Quest), Glynn Turman (The Wire), Luke Roberts (Ransom)

Sceneggiatura: David S. Goyer (basandosi su un racconto di Michael Shea)

Regia: David Prior

DREAMS IN THE WITCH HOUSE

Cast: Rupert Grint (Harry Potter), Ismael Cruz Cordova (Il Signore degli Anelli: Gli Anelli del Potere), DJ Qualls (L'uomo nell'alto castello), Nia Vardalos (Il mio grosso grasso matrimonio greco), Tenika Davis (Jupiter's Legacy)

Sceneggiatura: Mika Watkins (basandosi su un racconto di H.P. Lovecraft)

Regia: Catherine Hardwicke

GRAVEYARD RATS

Cast: David Hewlett (La forma dell'acqua)

Sceneggiatura: Vincenzo Natali (basandosi su un racconto di Henry Kuttner)

Regia: Vincenzo Natali

LOT 36

Cast: Tim Blake Nelson (Watchmen), Elpidia Carrillo (Mayans M.C.), Demetrius Grosse (Fear the Walking Dead), Sebastian Roché (The Originals)

Sceneggiatura: Regina Corrado (basandosi su una storia originale di Guillermo del Toro)

Regia: Guillermo Navarro

THE MURMURING

Cast: Essie Davis (Miss Fisher), Andrew Lincoln (The Walking Dead), Hannah Galway (In nome del cielo)

Sceneggiatura: Jennifer Kent (basandosi su una storia originale di Guillermo del Toro)

Regia: Jennifer Kent

THE OUTSIDE

Cast: Kate Micucci (Mom), Martin Starr (Silicon Valley)

Sceneggiatura: Haley Z. Boston (basandosi su un racconto di Emily Carroll)

Regia: Ana Lily Amirpour

PICKMAN'S MODEL

Cast: Ben Barnes (Tenebre e ossa), Crispin Glover over (American Gods), Oriana Leman (Locke & Key)

Sceneggiatura: Lee Patterson (basandosi su un racconto di H.P. Lovecraft)

Regia: Keith Thomas

THE VIEWING

Cast: Peter Weller (RoboCop), Eric André (Non fidarti della str**** dell'interno 23), Sofia Boutella, Charlyne Yi, Steve Agee (Peacemaker), Michael Therrialt (Chucky), Saad Siddiqui (Coroner)

Sceneggiatura: Panos Cosmatos

Regia: Panos Cosmatos con Aaron Stewart-Ahn