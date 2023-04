La stagione finale di Non ho mai... ha una data! L'annuncio in un teaser trailer

News Serie TV

La serie tornerà in streaming su Netflix con gli ultimi episodi a giugno.

Una delle serie teen più adorabili degli ultimi anni, Non ho mai... tornerà su Netflix con la sua stagione finale, la quarta, l'8 giugno. L'annuncio del servizio streaming è accompagnato da un teaser trailer che, dopo un brevissimo riassunto degli alti poco alti e dei bassi molto bassi nella vita di Devi Vishwakumar, offre un assaggio di quello che lei e i suoi amici si troveranno di fronte durante il loro ultimo anno al liceo. Spostati Paxton Hall-Yoshida: Michael Cimino a petto nudo, tanto per cominciare.





Non ho mai... 4: Dove eravamo rimasti e cosa ci aspetta nella stagione finale

Creata da Mindy Kaling e Lang Fisher, Non ho mai... segue Maitreyi Ramakrishnan nei panni di Devi, un'adolescente indiana-americana di prima generazione che, mentre piange la morte prematura del padre, cerca di superare le insidie sociali e romantiche del liceo. L'abbiamo vista perdere la testa per il bello e apparentemente impossibile Paxton (Darren Barnet), poi avvicinarsi al dolce e competitivo Ben (Jaren Lewison) e infine avere una relazione segreta con un altro ragazzo indiano, Des (Anirudh Pisharod).

L'ultima volta, dopo la rottura prima con Paxton e poi con Des, una Devi disperata perché l'unica del suo gruppo di amiche a non aver perso ancora la verginità era andata a bussare alla porta di Ben, il quale poco prima le aveva lasciato un buono per "una botta gratis". Avevamo visto i due iniziare a baciarsi ma, a giudicare dalla clip, quell'incontro non ha portato da nessuna parte, perché sembra esserci un nuovo ragazzo nella vita di Devi, Ethan, lo skater rubacuori interpretato dalla nuova aggiunta al cast Cimino (Love, Victor). E noi che pensavamo che senza Des la situazione sarebbe stata più semplice. Vero, Paxton-sguardo-ancora-innamorato?