La stagione 5 di Fargo e quella sorprendente rivelazione nel primo episodio: Parla l'ideatore Noah Hawley

La nuova stagione del crime drama di successo è in onda su Sky e in streaming su NOW ogni mercoledì con un nuovo episodio.

Se avete visto i primi due episodi della stagione 5 di Fargo (se così non fosse, rinviate la lettura di questo approfondimento a quando lo avrete fatto se preferite non avere anticipazioni), sarete balzati sulla sedia alla scoperta di un dettaglio tenuto nascosto per tutto il tempo da attori, produttori e sceneggiatori. Da settimane vi stiamo parlando di questa casalinga del Midwest apparentemente innocua, tale Dot Lyon, interpretata dalla star di Ted Lasso Juno Temple. Sapevamo anche che sarebbe finita nei guai con le autorità, con uno sceriffo del North Dakota in particolare, tale Roy Tillman, interpretato dalla star di Mad Men Jon Hamm, che la sta cercando da molto tempo. Ciò che ancora non si sapeva erano le motivazioni dei due personaggi e, in alcun modo, la vera natura del loro rapporto.

Così, mentre i telespettatori venivano stuzzicati con la storia del rapimento di Dot, ordito da Roy, si è scoperto che lei in realtà si chiama Nadine ed è la sposa in fuga dello stesso sceriffo, da una decina di anni tenuta nascosta e al sicuro da una nuova identità. Dorothy Lyon, appunto, sposata con il mite venditore d'auto Wayne (David Rysdahl), un personaggio che ricorda il Jerry Lundegaard di William H. Macy nel film dei fratelli Coen a cui la serie antologica si ispira. A differenza di quel personaggio, però, Wayne non sa nulla del rapimento orchestrato per riportare Dot nel North Dakota. Piuttosto, rappresenta l'opposto di ciò che Roy incarna, ovvero gli ideali patriarcali tossici.

Fargo: La stagione 5 racconta il mondo di oggi

Poiché in storie come questa nulla è davvero ciò che sembra, sulle reali intenzioni di Wayne l'ideatore di Fargo Noah Hawley ha spiegato a TV Insider che non c'è stata alcuna intenzione di depistare le sue somiglianze con il personaggio di Macy. "Non ho fatto nulla per farvi pensare che fosse qualcos'altro che un ragazzo semplice e genuino", ha detto. "L'idea che un marito faccia rapire la moglie è la premessa sia del film sia dell'episodio. Ma è come dare lo stesso input a due sceneggiatori diversi: scriveranno due storie diverse. E, in questo caso, volevo davvero dire: 'Okay, be', nel film il marito era l'eroe/cattivo, nella serie lo è la moglie. È la sua storia; è lei quella che viene rapita" ha aggiunto Hawley, regista e sceneggiatore dei primi due episodi, in Italia disponibili su Sky e in streaming su NOW. "Ovviamente, le cose non vanno come sono andate nel film". Ed è così. Dot riesce a scappare dai suoi rapitori. Tuttavia, conoscendo i modi di Roy, un uomo che gestisce la sua piccola città come se fosse la legge stessa e che non si fa scrupoli ad ammazzare chiunque lo scontenti, per Dot i guai sono tutt'altro che finiti.

"Volevo tornare a una storia contemporanea" ha continuato Hawley, dopo le altre stagioni ambientate negli anni '50, alla fine degli anni '70 e nei primi anni Duemila. "Il 2019 è il più tardi possibile senza incappare nella pandemia, cosa che sinceramente non volevo fosse parte della storia. Ma ci colloca saldamente all'interno della presidenza Trump e dei cambiamenti che sono avvenuti in America dal 2016". E Roy in un clima simile ci sguazza. Mentre un cartello con la sua faccia recita "Un uomo duro per tempi difficili", lui si presenta come un predicatore che recita versetti della Bibbia e un uomo che vede le donne come una proprietà e che opera secondo le proprie regole. Ma questo non significa che sia completamente al sicuro, e lo dimostra quel biglietto lasciato da un tradito Ole Munch (Sam Spruell) sul corpo senza vita del partner del figlio di Roy, Gator (Joe Keery), alla fine del secondo episodio. "È, in molti modi, il jolly", ha spiegato Hawley. "Per essere Fargo, devi avere abbastanza pezzi in movimento in rotta di collisione. Se si trattasse solo di Roy che vuole Dot, non ci sarebbe molto da raccontare. Roy assume questi due tizi per andare a prendere Dot, e uno di loro si scopre essere un elemento inaspettato di cui Roy deve preoccuparsi che verrà a prenderlo. Ora, all'improvviso, la storia è imprevedibile".