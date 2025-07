La stagione 3 di The Walking Dead: Daryl Dixon in contemporanea su Sky e NOW: Data e trailer ufficiale italiano

News Serie TV

Sky e NOW annunciano con il trailer ufficiale italiano la data di uscita della terza stagione di The Walking Dead: Daryl Dixon.

Questa volta, i fan italiani di The Walking Dead non dovranno attendere a lungo prima di poter vedere le nuove avventure di Daryl Dixon nello spin-off a lui dedicato. La terza stagione di The Walking Dead: Daryl Dixon andrà in onda in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW dall'8 settembre, ogni lunedì con un nuovo episodio a meno di ventiquattro ore di distanza dalla messa in onda negli Stati Uniti. Per il ciclo inaugurale, arrivato di recente su Sky e NOW insieme con il secondo, l'attesa aveva sfiorato i due anni!

The Walking Dead: Daryl Dixon, cosa ci aspetta nella stagione 3

La terza stagione di The Walking Dead: Daryl Dixon, della quale è stata rilasciata la versione doppiata in italiano del trailer ufficiale diffuso al Comic-Con di San Diego, seguirà Daryl e Carol, i personaggi interpretati da Norman Reedus e Melissa McBride, mentre continueranno il loro viaggio verso casa e verso le persone che amano. Ogni loro tentativo di ritrovare la strada maestra sarà però vano e li condurrà sempre di più lontano, attraverso terre remote in condizioni mutevoli e sconosciute. Davanti ai loro occhi solo il susseguirsi dei diversi effetti dell'apocalisse dei Vaganti.

Trailer ITA: Stagione 3: Il Trailer Ufficiale in Italiano con la data di uscita su Sky e NOW - HD

Dopo le prime due stagioni ambientate in Francia, nella terza The Walking Dead: Daryl Dixon si trasferirà in Spagna. Durante il panel della serie al recente SDCC, i produttori hanno annunciato che i due amati personaggi torneranno con un ulteriore, quarto ciclo di episodi, il quale sarà anche l'ultimo. "Daryl Dixon è stata un viaggio incredibile. Ringrazio ogni singolo fan che ci ha accompagnato lungo questo percorso", ha dichiarato Reedus rivolgendosi ai fan. "È stato un privilegio costruire questa storia per questi personaggi, e siamo immensamente grati per come è stata accolta. Il vostro amore e il vostro sostegno hanno reso ogni momento degno di essere vissuto. Questo finale non è solo una conclusione; è una celebrazione di ciò che abbiamo condiviso insieme. Continuate a portare avanti questo amore: il viaggio di Daryl è tutt'altro che finito".

McBride ha aggiunto: "Girare questa parte dell'avventura di Daryl e Carol insieme in Europa è stata l'emozione di una vita, per questo continuiamo a parlare di questi due personaggi. Ci sono ancora tantissime storie da raccontare e molto di cui i fan possono gioire. Voglio godermi ogni momento e sono entusiasta che i fan possano vedere ciò su cui abbiamo lavorato in queste location incredibili".