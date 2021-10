La stagione 3 di Hanna su Amazon Prime Video dal 24 novembre: Ecco il primo trailer

News Serie TV

Nei nuovi sei episodi dell'action thriller di Amazon Prime Video un'aggiunta prominente al cast: la star di Shades of Blue Ray Liotta.

Al Comic-Con di New York Amazon Prime Video ha annunciato che la terza stagione dell'action thriller Hanna, al cui cast ricordiamo si è unito il veterano dello schermo Ray Liotta, sarà disponibile con i sei episodi che la compongono dal 24 novembre. Per l'occasione, il servizio di video in streaming ne ha diffuso anche il primo trailer.

Hanna 3: Cosa ci aspetta nella nuova stagione

La terza stagione di Hanna continua il pericoloso viaggio della giovane eroina interpretata da Esmé Creed-Miles, creata dalla sinistra organizzazione Utrax e addestrata per essere un'assassina. Quello che Hanna sta cercando segretamente di fare ora è distruggere Utrax dall'interno e liberarsi dalla sua morsa con l'aiuto di quella che fino a poco tempo fa era la sua nemesi, Marissa Wiegler (Mireille Enos). Insieme hanno costretto l'agente della Utrax John Carmichael (Dermot Mulroney) ad aiutarle nella loro missione, ma i compagni assassini di Hanna, Sandy (Áine Rose Daly) e Jules (Gianna Kiehl), così come nuovi nemici, incluso il rispettato ex militare e agente dei Servizi Segreti Gordon Evans (Liotta), cominciano a sospettare del suo complotto. Man mano che Hanna si avvicina all'obiettivo, inizia a scoprire non solo un piano capace di stravolgere il mondo, anche il vero potere dietro Utrax che si frappone tra lei e la libertà.

"In questa guerra, tutto è lecito" dice Carmichael nella clip, mentre le nuove mosse di Hanna richiedono acrobatici combattimenti corpo a corpo, colpi d'arma da fuoco da ogni direzione e auto che si lanciano in un dirupo innevato.