La serie sulle Lanterne Verdi ordinata ufficialmente, non a Max ma a HBO, che si prende anche Harry Potter e il prequel di It

La nuova serie DC si concentrerà sulle Lanterne Verdi John Stewart e Hal Jordan.

È ufficiale: la luce delle Lanterne Verdi sferzerà le tenebre e il mistero in tv. Lanterns, la serie live-action di Warner Bros. Television e DC Studios basata sul fumetto di successo Lanterna Verde, adattato dall'ideatore di Lost e Watchmen Damon Lindelof, ha ottenuto l'okay definitivo per la produzione di un ciclo di 8 episodi. Ma non a Max, il servizio streaming dove era in sviluppo da anni, bensì alla rete via cavo sorella HBO, che nel frattempo ha messo le mani anche sul chiacchierato adattamento televisivo di Harry Potter e su Welcome to Derry, la serie prequel dei film It.

Lanterns: Tutto quello che sappiamo della serie tv

Scritta insieme alla leggenda dei fumetti Tom King e Chris Mundy (True Detective: Night Country, Ozark), Lanterns segue la nuova recluta John Stewart e la leggendaria Lanterna Verde Hal Jordan, due poliziotti intergalattici coinvolti in un oscuro mistero terrestre mentre indagano su un omicidio nel cuore degli Stati Uniti d'America. In una precedente occasione, il co-presidente dei DC Studios Peter Safran aveva descritto la serie come "un enorme evento", "molto sulla scia di True Detective", aggiungendo che giocherà "un ruolo davvero importante" nella grande storia al centro del DC Universe.

"Siamo entusiasti di portare questo fondamentale titolo DC su HBO con Chris, Damon e Tom al timone", hanno dichiarato Safran e James Gunn in un comunicato. "John Stewart e Hal Jordan sono due dei personaggi più avvincenti della DC, e Lanterns li porta in vita con un originale poliziesco che è una parte fondamentale del DCU unificato che lanceremo la prossima estate con [il film] Superman".

Su HBO anche Harry Potter e Welcome to Derry

Lanterns è uno dei tre titoli in lavorazione a Max che nelle scorse ore si sono trasferiti a HBO come parte di un piccolo rebranding. Si aggiungono Harry Potter, nuovo adattamento della celebre saga di romanzi fantasy scritta da J.K. Rowling, e Welcome to Derry, serie horror ambientata più di due decenni prima delle terrificanti vicende raccontate da Stephen King nel suo romanzo di culto. "L'idea di utilizzare le IP di Warner Bros. come delineazione per Max sembrava giusta. Ma quando abbiamo iniziato a produrre quegli show, ci siamo ritrovati a usare gli stessi metodi, lo stesso tipo di pensiero che avremmo usato a HBO", ha spiegato il capo dei contenuti di HBO e Max Casey Bloys a Variety. "L'idea della delineazione ha cominciato a sembrare inutile. Tipo, perché lo stiamo facendo? Chiamiamoli semplicemente per quello che sono: show HBO".

Poiché il rebranding non avrà effetto prima del 2025, altri progetti analoghi come The Penguin, la miniserie spin-off del film The Batman, e Dune: Prophecy, prequel della saga cinematografica Dune, attesi entrambi per l'autunno, continueranno a essere etichettati come Max Original. Harry Potter, che riadatta la storia dell'omonimo maghetto e dei suoi amici di Hogwarts con un cast tutto nuovo, non arriverà sugli schermi prima del 2026. Tutto quello che sappiamo al momento è che sarà "un adattamento fedele del materiale originale". Nel 2025, Welcome to Derry, sviluppata dal regista dei due film Andy Muschietti con la sorella Barbara Muschietti, tornerà indietro nel tempo, fino agli anni '60, per esplorare le origini della maledizione che perseguiterà la piccola città di Derry, nel Maine, nei successivi 27 anni, così come la storia delle origini del clown Pennywise (interpretato nuovamente da Bill Skarsgård), conducendo agli eventi del primo film.