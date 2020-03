La serie italiana Summertime su Netflix dal 29 aprile: Il primo teaser trailer

News Serie TV

Il teen drama si ispira al romanzo di Federico Moccia Tre metri sopra il cielo.

In occasione della diffusione del primo teaser trailer e della prima foto di scena, Netflix annuncia oggi che Summertime, sua quarta serie originale italiana ispirata al famoso romanzo di Federico Moccia Tre metri sopra il cielo, sarà disponibile in streaming in Italia e nel resto del mondo dal 29 aprile. Nel cast l'attore rivelazione di SKAM Italia Ludovico Tersigni e l'esordiente Coco Rebecca Edogamhe, nei ruoli di Ale e Summer, i protagonisti di quella che la piattaforma descrive come una "moderna storia d'amore".

Summertime: La trama della nuova Serie TV

Ambientata sulla costa adriatica durante l'estate, Summertime esplora l'attrazione innegabile tra Ale e Summer, due ragazzi che provengono da mondi molto diversi. Lui è un ex campione di moto, ribelle e deciso a riprendere in mano le redini della propria vita. Lei è una ragazza che rifiuta di omologarsi alla massa e sogna di volare lontano, sebbene sia consapevole di essere il collante della sua famiglia. Il loro amore sboccia allo schiudersi dei primi ombrelloni sulla spiaggia e cresce forte e vibrante assieme al sole dell'estate. Per entrambi, le vacanze sono un viaggio indimenticabile che li allontana da ciò che erano prima di conoscersi, ma fino a che punto e per quanto tempo?

Prodotta da Cattleya, la stessa casa di produzione dietro Gomorra: La serie e Suburra: La serie, scritta da Sofia Assirelli, Enrico Audenino, Mirko Cetrangolo, Daniela Delle Foglie, Daniela Gambaro, Francesco Lagi, Vanessa Picciarelli e Anita Rivaroli, e diretta Lorenzo Sportiello (Non uccidere) e Francesco Lagi (Missione di pace), Summertime coinvolge nei suoi 8 episodi anche gli attori Andrea Lattanzi (Sulla mia pelle), Amanda Campana, Giovanni Maini e Alicia Ann Edogamhe.