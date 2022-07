La Ruota del Tempo: Rinnovo per una terza stagione e prime immagini della seconda

News Serie TV

Il rinnovo precede il debutto della seconda stagione, ancora senza una data.

Al Comic-Con di San Diego, Prime Video ha annunciato che il drama fantasy di successo La Ruota del Tempo, adattamento dell'omonima serie di romanzi di Robert Jordan, è stato rinnovato per una terza stagione, prima del debutto della seconda, ancora senza una data ma prevista nei prossimi mesi. Di quest'ultima, durante il panel, sono stati mostrati alcuni spezzoni e scenari in un video del dietro le quinte.

"Sono davvero entusiasta che faremo una terza stagione de La Ruota del Tempo", ha dichiarato l'ideatore e showrunner Rafe Judkins. "L'ascesa dell'Ombra [quarto romanzo della saga] è sempre stato il mio libro preferito della serie, quindi poterlo portare in tv e presentare a un nuovo pubblico le storie che mi hanno fatto innamorare di questi libri è un grande onore, e qualcosa a cui ho lavorato da quando ho cominciato la serie anni e anni fa". Vernon Sanders di Amazon ha aggiunto: "Siamo davvero felici di immergerci più a fondo nel mondo de La Ruota del Tempo con Rafe Judkins e il suo team, i quali hanno svolto un lavoro meraviglioso nell'onorare la visione di Robert Jordan, offrendo un'esperienza di visione incredibile ai clienti Prime Video. Non potremmo essere più felici di offrire ai fan altri motivi per essere entusiasti della serie e di portare altri episodi de La Ruota del Tempo ai nostri clienti in tutto il mondo".

Questa è la seconda volta che Amazon rinnova La Ruota del Tempo prima dell'arrivo in tv dei nuovi episodi. Ma, se nel primo caso era stato un gesto di completa fiducia, questa volta la decisione non può non aver tenuto conto degli ottimi numeri della serie, una delle più viste di sempre su Prime Video. Inoltre, dopo l'uscita sulla piattaforma streaming, si è registrato un incremento delle vendite dei libri, con il primo volume, Nuova primavera, diventato il secondo più venduto su Amazon nella settimana del 28 novembre 2021 ed entrato nell'elenco dei bestseller del New York Times a gennaio di quest'anno.