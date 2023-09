La Ruota del Tempo, la stagione 2 da oggi su Prime Video: Cosa aspettarsi da Moiraine e Rand

News Serie TV

I protagonisti Rosamund Pike e Josha Stradowski raccontano a EW i dilemmi e le prossime sfide dei loro personaggi.

Il giorno che molti di voi stavano aspettando è arrivato: da oggi, in streaming su Prime Video, riparte l'avventura di Rand al'Thor e Moiraine nella seconda stagione dell'epica serie fantasy La Ruota del Tempo, adattamento dei romanzi di successo scritti da Robert Jordan. L'appuntamento è ogni venerdì con un nuovo episodio, ma per questa prima settimana il divertimento si protrae oltre le tre ore perché sono tre le puntate rilasciate eccezionalmente dalla piattaforma. Dopo una lunga attesa, i fan possono scoprire finalmente cosa ne è stato di Rand, Moiraine e degli altri personaggi dopo i bocconi agrodolci serviti nel finale del ciclo precedente.

La Ruota del Tempo: Cosa ci aspetta nella stagione 2

Come ricorderete, l'ultima volta Rand e Moiraine si erano scontrati con l'Oscuro all'Occhio del Mondo e, apparentemente, avevano avuto la meglio. Tuttavia, la vittoria aveva avuto un costo enorme per entrambi. Moiraine, membro delle Aes Sedai, era riuscita a raggiungere l'obiettivo di una vita trovando il Drago Rinato, reincarnazione di un antico potere, ma ora deve fingere che Rand sia morto. "La sua massima lealtà è verso una cosa e una sola cosa: preparare il Drago Rinato ad affrontare l'Ultima Battaglia", ha rivelato la sua interprete Rosamund Pike a Entertainment Weekly. "Tutto quello che conta per lei cadrà nel dimenticatoio mentre persegue quell'obiettivo e onora quell'impegno. Perciò, tacerà quell'informazione su Rand, che è vivo, anche a Lan. Lo terrà nascosto a spese di tutti quelli che le sono vicini. Quando arriva il momento in cui lo confessa, è per ferire qualcun altro e dire: 'Ecco quanto conta per me. Darò priorità a questo sopra ogni altra cosa. E se questo vuol dire ferirti nel processo, allora così sia'. È a questo punto che vedrete di cosa è fatta questa donna".

Durante la battaglia con l'Oscuro, Moiraine ha perso la connessione con la forza magica conosciuta come l'Unico Potere. Questo, tuttavia, non la renderà completamente impotente. "Ha molte cose da cui difendersi e molte persone da proteggere, e ora deve fare tutte queste cose senza avere accesso alla sua arma più potente", ha riconosciuto Pike. "Sente quella dell'Unico Potere come una perdita dolorosa. Penso che sarebbe come entrare in un profondo periodo di depressione, ma Moiraine è resiliente e ha ancora tutte le altre cose che ha sempre avuto: la sua astuzia, la sua capacità di manipolare gli altri e pensare in anticipo, i suoi piani stratificati, la sua lungimiranza e intuizione".



E che dire del presunto morto Rand? Per tutta la vita, lui è stato circondato da persone care, come il padre adottivo Tam e la sua cotta di lunga data Egwene. Anche quando ha lasciato la sua città natale all'inizio della serie, Rand aveva degli amici al suo fianco. Ora invece è solo e deve dare un senso al suo potere terrificante. Nella seconda stagione, lui si trova in una situazione opposta rispetto alla sua mentore. Mentre Moiraine ha perso l'accesso all'Unico Potere, Rand ha più dell'Unico Potere di quanto sappia cosa farne. "È semplicemente terrificante", ha raccontato il suo interprete Josha Stradowski a EW. "Essere in grado di accedere a così tanta magia; credo non ci siano parole per descrivere quanto sia potente. Per le donne canalizzatrici, c'è un programma educativo, c'è una scuola a cui andare, ma per gli uomini non c'è nulla. È semplicemente, completamente sbloccato. Devi capirlo da solo, e anche in segreto, perché non puoi parlare con nessuno".

Il mondo de La Ruota del Tempo è pieno di donne canalizzatrici addestrate e organizzate dall'Aes Sedai. Ma poiché la metà maschile dell'Unico Potere è stata corrotta molto tempo fa dall'Oscuro, gli uomini che usano la magia sono pochi e rari, e coloro che possono usarla sono vulnerabili alla pazzia. "Quella curva di apprendimento è semplicemente molto brutta e cruda per gli uomini", ha aggiunto Stradowski. "Per le donne significa arrendersi, ma per gli uomini non sembra possibile arrendersi perché poi muori. Devi combatterlo, devi dominarlo. È come una guerra all'interno del tuo stesso corpo, anche questa dominata dall'Oscuro, il che ti fa impazzire. Rand sta solo cercando di affrontare questo dilemma. Sta cercando un insegnante, ma chi c'è là fuori che può farlo?".