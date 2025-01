La Ruota del Tempo: Cinque nuovi ingressi nel cast della terza stagione

News Serie TV

Isabella Bucceri, Nukâka Coster-Waldau, Salóme Gunnarsdóttir, Björn Landberg e Synnøve Macody Lund sono le nuove aggiunte al cast della serie fantasy di Prime Video: ecco i dettagli sui loro personaggi.

Prime Video rende ancora più ricco il cast de La Ruota del Tempo - che tornerà con la terza stagione il prossimo 13 marzo - annunciando nuovi attori. Il servizio di video in streaming ha svelato cinque nuovi ingressi nel cast che vanno ad aggiungersi a quelli precedentemente noti: sono Isabella Bucceri, Nukâka Coster-Waldau, Salóme Gunnarsdóttir, Björn Landberg e Synnøve Macody Lund. Questi ultimi raggiungono i precedentemente annunciati Shohreh Aghdashloo, Olivia Williams (Dune: Prophecy), Callum Kerr (Monarch), Luke Fetherston (Still Up) e Nuno Lopes (The New Look) la cui partecipazione è stata ora ufficializzata.

La Ruota del Tempo 3: I nuovi personaggi

Per tutti i nuovi personaggi Prime Video ha fornito delle descrizioni dettagliate che vi riportiamo di seguito:

Isabella Bucceri (Finally Me, la prima a sinistra nella foto in alto) interpreta ‘Faile Bashere', una ‘Cercatrice del Corno’, proveniente dalla Saldea, i cui sforzi per recuperare una preziosa reliquia l'hanno portata ai Fiumi Gemelli.

Nukâka Coster-Waldau (Thin Ice, la seconda da sinistra nella foto in alto) è ‘Bair,’ la più anziana tra le Sapienti, la più rispettata tra i membri degli Aiel Taardad. La sua autorevolezza e la sua saggezza sono tenute nella più alta considerazione, persino più di quella riservata al Capo Clan. Oltre a riuscire ad incanalare l'Unico Potere, ha accesso ad un’abilità ancora più mistica.

Salóme Gunnarsdottir (Justice League, la terza da sinistra nella foto in alto) ha il ruolo di ‘Melaine,’ una Sapiente degli Aiel Taardad. Nonostante non sia in grado di incanalare, ha accesso ad un potere ancora più mistico.

Björn Landberg (Galileo Mystery, Unter uns, il secondo da destra nella foto in alto) interpreta ‘Rhuarc,’ il rispettato Capo Clan degli Aiel Taardad. Avendo dovuto superare la prova del Rhuidean per diventare Capo, è uno dei pochi Aiel che sa cosa si nasconda nella nebbia, sebbene gli sia proibito parlarne.

Synnøve Madocy Lund (Ragnarok, l'ultima a destra nella foto in alto) è ‘Melhindra,’ una sopravvissuta del regno di Malkier che è stata accolta e cresciuta dagli Aiel Taardad.

Shohreh Aghdashloo (La casa di sabbia e nebbia) veste i panni di ‘Elaida do Avriny a’Roihan’, una potentissima Aes Sedai dell’Ajah Rossa, abile in politica quanto nella capacità di incanalare.

Olivia Wiliams (The Crown) è ‘Morgase Trakand,’ la Regina di Andor. Morgase non ha ereditato il suo trono. Al contrario, quando il regno è rimasto senza eredi, ha intrapreso una guerra brutale contro una mezza dozzina di nobili rivali e, grazie alla sua abilità politica e alla sua mancanza di scrupoli, ha infine trionfato. Da allora ha giurato di proteggere sua figlia ed erede, Elayne, perché non debba mai subire quello che sua madre ha subito... e compiere le sue stesse azioni. Ma lungi dall'essere una tiranna, Morgase è diventata una delle migliori regine che Andor abbia mai conosciuto.

Luke Fetherston (Doctor Who) interpreta ‘Lord Gawyn’ di Casa Trakand. Principe reale di Andor e Fratello di Galad ed Elayne, Gawyn è un abile combattente, famoso per la sua bellezza e protettivo nei confronti della sorella minore.

Callum Kerr (Monarch) è ‘Lord Galad’ di Casa Trakand. Galad è un principe reale di Andor, fratello maggiore di Gawyn ed Elayne. Nonostante sia il primogenito, non è l’erede al trono. Andor è, infatti, un matriarcato e, pertanto, il ruolo di erede spetta alla sorella più giovane, Elayne.

Nuno Lopes (The New Look) veste i panni di ‘Lord Gaebril’, il consorte della Regina Morgase. Suo amante e consigliere, la assiste nella supervisione delle questioni politiche e militari. Andor è una società basata sul matriarcato e quindi il suo potere e la sua influenza, per quanto vasti, sono sempre secondari rispetto a quelli della sua Regina, alla quale ha giurato fedeltà.

La trama e le anticipazioni della terza stagione

Alla fine della seconda stagione de La Ruota del Tempo Rand (Josha Stradowski), dopo aver sconfitto Ishamael, si è riunito ai suoi amici a Falme ed è stato proclamato Drago Rinato. Ma nella terza stagione le minacce contro la Luce si moltiplicano: la Torre Bianca è lacerata da conflitti interni, i seguaci dell'Aja Nera sono a piede libero, vecchi nemici tornanonella regione dei Fiumi Gemelli e i Reietti rimasti sono all'inseguimento del Drago... inclusa Lanfear, la cui relazione con Rand comporterà per entrambi il dover fare una scelta cruciale tra Luce e Oscurità. Moiraine (Rosamund Pike) ed Egwene (Madeleine Madden) dovranno lavorare insieme per impedire che il Drago passi all'Oscurità e non si fermeranno davanti a nulla pur di non lasciare Rand in balia delle tenebre.

La Ruota del Tempo 3: Stagione 3: Teaser Trailer Italiano della Serie Prime Video - HD

Foto: Courtesy of Prime Video