La Ruota del Tempo 3: Moiraine tormentata da visioni del futuro nel trailer ufficiale della nuova stagione

La nuova stagione sarà disponibile in streaming su Prime Video dal 13 marzo.

Mentre il conto alla rovescia al debutto della terza stagione de La Ruota del Tempo continua - l'appuntamento è fissato per il 13 marzo con i primi tre episodi -, Prime Video rende quest'ultimo mese di attesa un po' più sopportabile rilasciando il trailer ufficiale del prossimo capitolo della saga fantasy tratta dai romanzi di Robert Jordan. L'anteprima mostra la potente Aes Sedai di Rosamund Pike, Moiraine Damodred, tormentata dalle sue visioni del futuro e il Rand al'Thor di Josha Stradowski lottare per assolvere al suo destino come Drago Rinato. Sceglierà la Luce o lascerà che le Tenebre lo consumino?

La Ruota del Tempo 3: Stagione 3: Trailer Ufficiale Italiano della Serie Prime Video - HD

La Ruota del Tempo: La trama della terza stagione

La terza stagione de La Ruota del Tempo si basa principalmente sul quarto libro della serie di Jordan, L'ascesa dell'ombra, che è uno dei preferiti dai fan, e condurrà gli spettatori in molte nuove regioni e città attraverso il continente immaginario delle Terre Occidentali, che include i vasti deserti della Triplice Terra, la pericolosa e affascinante città portuale di Tanchico, e la proibita e nebbiosa città antica di Rhuidean, dove Rand e Moiraine verranno a conoscenza di rivelazioni che cambieranno la loro vita. Nel frattempo, dall'altra parte del mondo, nell'umile luogo natale di Rand, Fiumi Gemelli, il suo amico di lunga data Perrin Aybara (Marcus Rutherford) intraprenderà a sua volta un viaggio intimo che lo sconvolgerà per sempre.

Nei prossimi episodi incontreremo diversi nuovi personaggi, tra cui l'attesissima Elaida do Avriny a'Roihan, una delle Aes Sedai più potenti, e la Regina di Andor Morgase Trakand, interpretate rispettivamente dalla vincitrice dell'Emmy Shohreh Aghdashloo (24, The Penguin) e da Olivia Williams (Dune: Prophecy). Ci saranno inoltre Luke Fetherston (Still Up), Callum Kerr (Monarch) e Nuno Lopes (The New Look), scelti per i ruoli di Lord Gawyn e Lord Galad di Casa Trakand, fratelli di Elayne, e Lord Gaebril, re consorte della regina Morgase.