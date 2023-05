La Ruota del Tempo 2: Prime Video svela la data d'uscita e mostra nuove foto della seconda stagione

News Serie TV

La serie fantasy basata sui romanzi di Robert Jordan sta per tornare in streaming con i nuovi episodi: ecco quando.

L'attesa per la seconda stagione de La Ruota del Tempo sta per finire. Prime Video ne ha annunciato la data di uscita, il prossimo 1° settembre, e ha diffuso alcune foto inedite tratte dai nuovi episodi. Soni passati quasi due anni dall'uscita della prima stagione, ma ritroveremo tutti i personaggi conosciuti nel primo ciclo e, dopo un viaggio avventuroso che li ha portati dal villaggio di Two Rivers fino al regno settentrionale di Fal Dara, li vedremo affrontare nuove avventure.



La trama de La Ruota del Tempo

Basato sulla fortunata serie di romanzi fantasy di Robert Jordan, La Ruota del tempo (in originale The Wheel of Time) segue un umile ragazzo di campagna, Rand al'Thor (interpretato da Josha Stradowski) che scopre di essere il Drago Rinato, una figura pericolosa destinata a salvare il mondo (o a distruggerlo). Nel disperato tentativo di proteggerlo dall'Oscuro, un esercito di potenti streghe deve fare i conti con il potere di Rand, sempre più grande e pericoloso, e la sua follia crescente.

Le anticipazioni della seconda stagione

Alla fine della prima stagione avevamo assistito a un'epica battaglia contro l'Oscuro in una resa dei conti che aveva coinvolto Rand e Moraine (Rosamund Pike). Nella stagione 2, la Ruota del Tempo gira e la battaglia definitiva si avvicina. Sebbene Rand pensasse di aver distrutto l'Oscuro nella prima stagione, il male non è certo scomparso dal mondo. Nuove e vecchie minacce attendono i protagonisti, che ora sono sparsi per il mondo. E Moiraine (Rosamund Pike), la donna che li ha trovati e guidati, ora non è in grado di aiutarli, quindi devono trovare altri aiuti, l'uno nell'altro o in se stessi. Nella Luce, o nell'Oscurità.

Il cast

Tornano nella seconda stagione anche Daniel Henney nei panni di Lan Mandragoran, Zoë Robins nei panni di Nynaeve al'Meara, Madeleine Madden nei panni di Egwene al'Vere, Marcus Rutherford nei panni di Perrin Aybara, Dónal Finn (che ha sostituito Barney Harris) nei panni di Mat Cauthon e Ceara Coveney nei panni di Elayne Trakand.

Le new entry sono Ayoola Smart (Killing Eve) nei panni di Aviendha, Guy Roberts (Hanna) nei panni di Uno Nomeshta, Arnas Fedaravicius (The Last Kingdom) nei panni di Mesema, Gregg Chillingirian (A Discovery of Witches) nel ruolo di di Ingtar Shinowa, Ceara Coveney in quello Elayne Trakand, Natasha O'Keeffe (Peaky Blinders) nei panni di Selene, Meera Syal (Broadchurch) in un ruolo importante non specificato, Maja Simonsen (Emily in Paris) come Chiad, Ragga Ragnars (Vikings) nel ruolo di Bain, Jay Duffy (Derry Girls) nei panni di Dain Bornhald e Rima Te Wiata (Kiri and Lou) in quelli di Sheriam Bayanar.