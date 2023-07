La Ruota del Tempo 2: L'ultima battaglia è alle porte nel trailer ufficiale della seconda stagione

News Serie TV

La serie fantasy basata sui romanzi di Robert Jordan tornerà in streaming con i nuovi episodi su Prime Video il prossimo 1° settembre: il trailer ufficiale italiano de La Ruota del Tempo 2.

Oltre due minuti di scene inedite, una battaglia epica contro l'oscurità e un'occhiata ai nuovi personaggi che i fan dei libri conoscono bene. Il trailer ufficiale italiano della seconda stagione de La Ruota del Tempo, diffuso da Prime Video ben 19 mesi dopo l'arrivo del finale della prima stagione, ci consente di dare uno sguardo agli aspetti più elettrizzanti dei nuovi episodi in arrivo in streaming dal prossimo 1° settembre. Il lancio del trailer segna il ritorno dei #WOTWednesdays, appuntamenti settimanali durante i quali Prime Video rilascerà materiali e news dedicati alla seconda stagione della serie fino al debutto della seconda stagione.





La Ruota del Tempo: La trama e il cast

Basata sui romanzi bestseller di Robert Jordan e già rinnovata anche per una terza stagione, La Ruota del Tempo segue un umile ragazzo di campagna, Rand al’Thor (Josha Stradowski, Gran Turismo), scopre di essere il Drago Rinato, una pericolosa figura della storia destinata a salvare il mondo... o a distruggerlo. Nel tentativo di proteggerlo dall’Oscuro, un esercito di potenti donne deve fare i conti con il suo crescente potere e la sua invadente follia. La Ruota del Tempo gira e l’Ultima Battaglia si avvicina. Anche se Rand pensava di aver distrutto l’Oscuro, il male non è scomparso dal mondo.

Le anticipazioni della seconda stagione

La seconda stagione de La Ruota del Tempo è basata sul secondo romanzo dell’epica saga letteraria di Robert Jordan intitolato La grande caccia, contiene elementi del terzo romanzo, Il drago rinato, ed è stata girata in Repubblica Ceca, Marocco e Italia. Nei nuovi episodi nuove e vecchie minacce inseguono i giovani amici di Two Rivers, ora sparsi per il mondo. La donna che li ha trovati e guidati non è ora in grado di aiutarli, quindi devono trovare altre fonti di forza. L’uno nell’altro, o in loro stessi. Nella Luce... o nell’Oscurità. Il trailer offre un'anteprima dei nuovi personaggi amati dai fan della saga letteraria, come Elayne Trakand, Aviendha e Lady Suroth, e fa capire che nei nuovi episodi troverà spazio anche l'appassionante storia d'amore tra Moiraine e Siuan Sanche (Sophie Okonedo), leader delle Aes Sedai.

Il cast

Oltre a Rosamund Pike (L'amore bugiardo - Gone Girl, I Care a Lot) nel ruolo di Moiraine Damodred, il cast de La Ruota del Tempo comprende Daniel Henney (Criminal Minds) come Lan Mandragoran, Zoë Robins (Power Rangers Ninja Steel) nei panni di Nynaeve al’Meara, Madeleine Madden (Dora e la città perduta) come Egwene al’Vere, Marcus Rutherford (Obey) nel ruolo di Perrin Aybara, Dónal Finn (SAS Rogue Heroes) nei panni di Mat Cauthon e Ceara Coveney (Il giovane Wallander) come Elayne Trakand.

I nuovi personaggi

La serie di Prime Video ha affidato inoltre nuovi ruoli ricorrenti alla modella e attrice danese Maja Simonsen (Emily in Paris), all'ex nuotatrice olimpica Ragga Ragnars (Vikings), a Jay Duffy (Derry Girls) e all'attrice e comica neozelandese Rima Te Wiata (Kiri and Lou). Inoltre ci saranno Ayoola Smart (Killing Eve) come Aviendha, Guy Roberts (Hanna) come Uno Nomeshta, Arnas Fedaravicius (The Last Kingdom) come Mesema, Gregg Chillingirian (A Discovery of Witches) nel ruolo di Ingtar Shinowa, Natasha O'Keeffe (Peaky Blinders) in quelli di Selene e Meera Syal (Broadchurch) in un ruolo "importante" non specificato.