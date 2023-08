La Ruota del Tempo 2: I Trolloc sono qui! I minacciosi mostri della serie si mostrano in una featurette

News Serie TV

La serie di fantascienza basata sugli amati romanzi di fantasy di Robert Jordan tornerà in streaming su Prime Video con 8 nuovi episodi il 1° settembre.

Fortunatamente, il giorno in cui la seconda stagione de La Ruota del Tempo debutterà su Prime Video non è lontano: l'appuntamento con i primi tre episodi è fissato per venerdì 1° settembre, seguiti da altri cinque nelle settimane successive. Nell'attesa, il servizio streaming ha diffuso una nuova featurette che alza il sipario sui Trolloc, bestie brutali dell'esercito dell'Oscuro che la star Rosamund Pike, l'ideatore Rafe Judkins, gli sceneggiatori e/o produttori esecutivi Mike Weber e Justine Juel Gillmer e il designer degli effetti make-up Nick Dudman raccontano essere stati realizzati con meticolosa abilità artistica e tecnologica.

La Ruota del Tempo 2: Cosa sono i Trolloc?

Introdotti per la prima volta ne L'occhio del mondo, il primo romanzo della fortunata serie scritta da Robert Jordan, i Trolloc sono macchine assassine insaziabili e assetate di sangue che esistono per eseguire gli ordini del Tenebroso e dei suoi fidati luogotenenti. I Trolloc sono super-soldati geneticamente modificati, una terrificante fusione tra esseri umani e animali che assume la forma di cinghiali, orsi, falchi e altre creature aggressive.

Nella prima scena della seconda stagione de La Ruota del Tempo, basata sull'iconico prologo Amici delle Tenebre (Darkfriend Social) del secondo libro di Jordan, La grande caccia, tre Trolloc feroci saranno ipnoticamente domati da uno dei villain della serie, interpretato dall'attore Fares Fares. La featurette permette di osservare anche l'aspetto acrobatico, che contribuisce a rendere intense le scene di combattimento con i Trolloc, offrendo un'anteprima sulla convergenza di luci e ombre in questa nuova stagione.

La stagione 2 de La Ruota del Tempo

Nei nuovi otto episodi della serie nuove e vecchie minacce inseguiranno i giovani amici dei Fiumi Gemelli, ora sparsi per il mondo. La donna che li ha trovati e guidati non sarà più in grado di aiutarli, perciò dovranno trovare altre fonti di forza. L'uno nell'altro, o in loro stessi. Nella Luce... o nell'Oscurità. Un passo dopo l'altro, la seconda stagione introdurrà nuovi personaggi, inclusi alcuni molto amati dai fan della saga letteraria, come Elayne Trakand (Ceara Coveney, Il giovane Wallander), Aviendha (Ayoola Smart, Killing Eve) e Lady Suroth.