La Ruota del Tempo 2: Ayoola Smart sarà Aviendha nella prossima stagione

News Serie TV

Le riprese dei nuovi episodi della serie fantasy di Prime Video sono attualmente in corso.

Il cast de La Ruota del Tempo si arricchisce di un nuovo volto in vista della seconda stagione, attualmente in produzione. Prime Video ha fatto sapere che ha firmato per un ruolo ricorrente nei prossimi episodi l'attrice Ayoola Smart, conosciuta soprattutto per il ruolo di Audrey che ha ricoperto nella terza stagione di Killing Eve.

Il ruolo di Ayoola Smart ne La Ruota del Tempo 2 e le altre aggiunte al cast

Ayoola Smart interpreterà un personaggio già noto ai fai dei libri di Robert Jordan su cui la serie è basata. Sarà Aviendha, una delle sagge giovani donne appartenenti alla setta delle Nove Valli degli Aiel Taardad, nonché una delle tre amanti di Rand al’Thor. L'attrice raggiunge i precedentemente annunciati Guy Roberts, Arnas Fedaravicius e Gregg Chillingirian; i quattro si uniscono agli altri nuovi attori di cui eravamo già a conoscenza: Ceara Coveney (che interpreterà Elayne Trakand, uno dei personaggi preferiti dai fan dei libri), Natasha O'Keeffe (Peaky Blinders) e Meera Syal (Broadchurch) che pure vedremo a partire dalla seconda stagione. Queste ultime due interpreteranno, a detta dello showrunner, "due dei personaggi più importanti della serie".

La trama de La Ruota del Tempo

La Ruota del Tempo, adattata per la tv dall’executive producer e showrunner Rafe Judkins, è una delle saghe fantasy di maggior successo, con oltre 90 milioni di libri venduti. La serie è ambientata in un mondo epico e tentacolare in cui la magia esiste e solo alcune donne possono utilizzarla. La storia segue Moiraine (Rosamund Pike), componente di una organizzazione tutta al femminile incredibilmente potente chiamata Aes Sedai, al suo arrivo a Two Rivers. Lì inizia il suo pericoloso viaggio intorno al mondo insieme a cinque giovani uomini e donne, uno dei quali si profetizza sia il Drago Rinato, destinato a salvare o a distruggere l’umanità.