La rivincita delle bionde: Reese Witherspoon e i produttori di Gossip Girl al lavoro su una serie tv spin-off

Il progetto tv, in sviluppo presso gli Amazon MGM Studios, non sostituisce un terzo capitolo del franchise cinematografico a cui sta lavorando Mindy Kaling da diversi anni: ecco cosa sappiamo.

Come accade a tutti i franchise cinematografici di successo, era solo questione di tempo prima che anche La rivincita delle bionde avesse la sua versione televisiva. Deadline fa sapere che proprio la protagonista dei film Reese Witherspoon insieme alla sua casa di produzione Hello Sunshine e agli Amazon MGM Studios, sta lavorando a una serie tv spin-off della popolarissima commedia diretta da Robert Luketic. Il progetto, inoltre, coinvolgerebbe anche gli ex produttori esecutivi di Gossip Girl e The O.C. Josh Schwartz e Stephanie Savage.

La rivincita delle bionde: I primissimi dettagli della serie in sviluppo

Al momento non sono trapelati dettagli sulla trama o sui personaggi su cui si sta concentrando lo spin-off televisivo. Sappiamo che Josh Schwartz e Stephanie Savage sono coinvolti come autori e produttori esecutivi di una parte dello stesso che è già abbastanza avanti nel processo di svilippo. I due sceneggiatori ci lavorano con la loro casa di produzione Fake Empire, con Witherspoon e Lauren Neustadter di Hello Sunshine e con il produttore de La rivincita delle bionde Marc Platt.

Ma non è tutto: secondo Deadline, Hello Sunshine e Amazon vorrebbero espandere il franchise de La rivincita delle bionde anche con un secondo spin-off che però, al momento, sarebbe in fase di sviluppo preliminare e per cui ci sarebbe solo qualche idea. Non sorprende, tuttavia, l'interesse di Amazon ad esplorare il franchise cinematografico visto che proprio La rivincita delle bionde è uno dei titoli più forti del catalogo MGM, studio acquisito completamente l'anno scorso proprio per sfruttare la popolarità di molte sue produzioni.

Cosa sappiamo del terzo film?

Il primo La rivincita delle bionde, scritto da Karen McCullah Lutz e Kirsten Smith e basato sul romanzo di Amanda Brown, è uscito nel 2001. Witherspoon interpretava la capricciosa e superficiale Elle Woods che, per dimostrare il suo valore al fidanzato Warner, riesce a entrare alla facoltà di legge di Harvard. Il personaggio è diventato un vero e proprio fenomeno della cultura pop e ha fatto decollare la carriera dell'attrice. Il sequel, Una bionda in carriera, è arrivato nel 2003 mentre è del 2009 il film direct-to-video Ufficialmente Bionde (Legally Blondes) nato come pilota per una potenziale serie e incentrato sulle cugine di Elle che si trasferiscono in Inghilterra. Un terzo film che dovrebbe dare un seguito alle vicende di Elle Woods, invece, è in lavorazione dal 2018 scritto da Mindy Kaling e Dan Goor. Proprio Kaling lo scorso settembre ha aggiornato i fan sullo stato dei lavori sottolineando che il processo di scrittura sta risultando particolarmente impegnativo, motivo per cui bisognerà aspettare ancora molto per la realizzazione del film.