La regista di Regina Cleopatra: Un'attrice nera è meglio di Elizabeth Taylor

Tina Gharavi difende la nuova docu-fiction di Netflix, in arrivo il 10 maggio.

Lo scontro attorno a Regina Cleopatra, imminente docu-fiction di Netflix sulla celebre ultima regina egizia e su come lottò per proteggere il trono, la famiglia e l'eredità, si sta inasprendo. Dopo le numerose critiche che hanno travolto la produzione e l'attrice Adele James al grido "Cleopatra non era nera", biasimo che ha costretto il servizio streaming a disattivare i commenti sotto il trailer dell'opera, e dopo la causa intentata dall'avvocato egizio Mahmoud al-Semary, secondo il quale tale rappresentazione non è "conforme ai valori e ai principi islamici e sociali, quelli egiziani in particolare” e quindi contraddice la storia e promuove l'afrocentrismo, sulla questione è intervenuta la regista Tina Gharavi, difendendo le scelte della produzione.





La regista di Regina Cleopatra dopo le critiche: Un'attrice nera le assomiglia di più

In un testo pubblicato da Variety, la regista di Regina Cleopatra Tina Gharavi ha risposto alle critiche sul casting di Adele James, un'attrice britannica e nera, dicendo che la sua squadra si è sforzata di compensare le imprecisioni dei film precedenti che raffiguravano la regina egiziana come una donna bianca. "Dopo molte discussioni e innumerevoli audizioni, abbiamo trovato Adele James, un'attrice che poteva trasmettere non solo la bellezza di Cleopatra, ma anche la sua forza", ha scritto Gharavi. "Ciò che gli storici possono confermare è che è più probabile che Cleopatra assomigliasse ad Adele di quanto non lo fosse Elizabeth Taylor", l'ultima grande diva dell'era di Hollywood, anch'essa britannica, che la interpretò nel film di culto del 1963 Cleopatra.

Cleopatra è stata interpretata anche dall'italiana Monica Bellucci nella commedia francese del 2002 Asterix & Obelix - Missione Cleopatra, mentre nel 2020 è stato annunciato che l'israeliana Gal Gadot si sarebbe calata negli stessi panni in un film di Patty Jenkins e Kari Skogland. In una precedente dichiarazione, i produttori di Regina Cleopatra, tra cui Jada Pinkett Smith, avevano affermato che "la sua etnia non è al centro di Regina Cleopatra, ma abbiamo deciso intenzionalmente di raffigurarla come una donna di etnia mista per riflettere le teorie sulla possibile ascendenza egiziana di Cleopatra e sulla natura multiculturale dell'Antico Egitto". Nei giorni scorsi, il celebre archeologo Zahi Hawass si era unito alla polemica denunciando una "falsificazione" dei fatti e sostenendo che, trattandosi di un'opera documentaristica, la fedeltà storica dovrebbe essere imprescindibile.