La regina degli scacchi: Anya Taylor-Joy si prende la scena nel primo trailer della miniserie Netflix

Il drama, basato sull'omonimo romanzo di Walter Tevis, arriverà in streaming il 23 ottobre.

Netflix prepara la sua prossima mossa rilasciando il primo trailer che annuncia la data di uscita de La regina degli scacchi, una nuova miniserie con una magnetica Anya Taylor-Joy (Peaky Blinders, The New Mutants) nei panni di una giovane orfana che si fa strada grazie alle sue abilità nel gioco degli scacchi. I sette episodi del drama, basato sull'omonimo romanzo di Walter Tevis (il titolo originale è The Queen's Gambit), arrivano in streaming il 23 ottobre.

La regina degli scacchi: La trama della miniserie

Dopo che i suoi genitori l'hanno abbandonata in un orfanotrofio del Kentucky alla fine degli anni '50, Beth (Taylor-Joy) affronta il suo isolamento affinando le sue abilità come giocatrice di scacchi, sviluppando allo stesso tempo una dipendenza dai tranquillanti che vengono usati per sedarla. Sebbene i suoi demoni personali e le droghe complichino il suo viaggio, Beth si fa strada nel competitivo mondo degli scacchi come un'outsider che vuole abbattere le barriere di un settore dominato dagli uomini. La storia, ambientata negli anni della Guerra fredda, segue la protagonista dagli 8 ai 22 anni.

Il cast

Co-creata, diretta, scritta e prodotta dal due volte nominato agli Oscar Scott Frank (Out of Sight, Logan), La regina degli scacchi annovera nel cast anche Marielle Heller nei panni della signora Alma, una casalinga sola che accoglie Beth; l'ex Jojen Reed de Il Trono di Spade Thomas Brodie-Sangster in quelli di Benny, un arrogante bambino prodigio degli scacchi che diventa presto il rivale numero uno di Beth; Bill Camp in quelli di un uomo che insegna a giocare a Beth; Harry Melling e Moses Ingram.

Qui in basso, potete vedere le altre foto rilasciate da Netflix.