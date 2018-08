La nuova Sabrina Spellman nelle prime foto de Le terrificanti avventure di Sabrina

Netflix ha diffuso le prime foto ufficiali de Le terrificanti avventure di Sabrina, sua attesa nuova produzione originale incentrata su Sabrina Spellman, lo stesso personaggio della Archie Comics protagonista negli Anni '90 della popolare serie tv Sabrina, vita da strega, questa volta ritratto dall'attrice di Mad Men Kiernan Shipka in una storia dai toni più dark e tendenti all'horror.

In streaming dal 26 ottobre, in tempo per Halloween, Le terrificanti avventure di Sabrina segue la protagonista sforzarsi di conciliare la sua doppia natura - metà umana, metà strega - mentre cerca di combattere le forze maligne che minacciano lei, la sua famiglia e il mondo degli umani. Intelligente, compassionevole, coraggiosa e con una punta d'incoscienza, Sabrina inizia a prendere familiarità con il lato oscuro - uno degli scatti ritrae il suo "battesimo" sotto gli occhi vigili delle zie, Hilda (Lucy Davis) e Zelda (Mirando Otto) - cercando al tempo stesso di mantenere una vita normale come teenager e studentessa del secondo anno alla Baxter High.