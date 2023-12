La nuova comedy Bookie riunisce a sorpresa le star di Due uomini e mezzo Angus T. Jones e Charlie Sheen

News Serie TV

Il due attori si sono ritrovati attorno al tavolo da poker, come nel primo episodio di Due uomini e mezzo.

Dopo aver condiviso il set per più di otto anni nella sitcom di culto Due uomini e mezzo, gli attori Angus T. Jones e Charlie Sheen sono stati visti nuovamente l'uno accanto all'altro nel primo episodio di Bookie, la nuova comedy del servizio streaming Max in programmazione negli Stati Uniti da ieri che con l'altra condivide uno degli ideatori, il grande Chuck Lorre. E mentre si sapeva che Sheen, di nuovo in pace con Lorre dopo gli eventi che lo avevano fatto licenziare da Due uomini e mezzo, sarebbe apparso nella serie, la reunion con Jones era stata tenuta segreta.

Bookie e la reunion di Angus T. Jones e Charlie Sheen

Ideata con Nick Bakay, Bookie segue le vicende di Danny (interpretato dall'attore di The Irishman Sebastian Maniscalco), un esperto allibratore che lotta per sopravvivere all'imminente legalizzazione delle scommesse sportive, a clienti sempre più instabili, alla famiglia, ai colleghi e a uno stile di vita che lo fa rimbalzare da un angolo all'altro di Los Angeles.

Nel primo episodio, Danny si dirige a Malibù per riscuotere un debito da un suo famoso cliente, Charlie Sheen. Lo trova in un centro di riabilitazione, ma lui non è lì come paziente. Sheen sta conducendo una partita di poker tra i cui partecipanti c'è l'ex co-star Angus T. Jones (in Due uomini e mezzo i due attori avevano interpretato Charlie e Jake Harper, ovvero zio e nipote).

Il bello, però, non finisce qui. Mentre la partita a poker è un omaggio a una scena simile nel primo episodio di Due uomini e mezzo, che ha recentemente festeggiato il suo 20° anniversario, e gli amici di poker di Sheen e Jones sono gli stessi di quella volta nel 2003, nella premiere di Bookie appare anche Jennifer Taylor, un altro volto noto di Two and a Half Men. Interprete per due stagioni della fidanzata di Charlie, Chelsea Melini, l'attrice appare come una donna completamente distrutta che Danny e il suo braccio destro Ray (Omar J. Dorsey) incontrano quando arrivano al centro di riabilitazione. Qui di seguito alcune immagini tratte dall'episodio.