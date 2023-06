La morte di Treat Williams: Da Everwood a Chicago Fire, il ricordo di Chris Pratt e Taylor Kinney

News Serie TV

L'attore è morto lo scorso 12 giugno in seguito a un incidente in moto nel Vermont.

Continuano i messaggi di cordoglio per la morte improvvisa, lo scorso 12 giugno, di Treat Williams. L'attore 71enne, vittima di un incidente stradale nel Vermont, era conosciuto e amato dal pubblico del piccolo schermo per i suoi ruoli in Everwood, Chicago Fire, Chesapeake Shores e White Collar, tra le tante altre. Nelle prime due aveva condiviso il set con Chris Pratt, all'epoca alle sue prime esperienze come attore, e Taylor Kinney, che all'inizio dell'anno si è preso una pausa dalle scene per affrontare una questione personale. Ecco cosa i due attori hanno detto dell'ex collega.

Chris Pratt: Un momento "incredibilmente triste" per la famiglia di Everwood

Chris Pratt aveva 23 anni quando in Everwood, sua prima prova con un ruolo regolare, vestì i panni di Bright Abbott, il fratello maggiore di Amy e solo successivamente un amico del di lei interesse amoroso, Ephram, il figlio dell'Andy Brown di Williams. In un post condiviso via Instagram, l'attore ha ricordato lui e l'altra sua ex co-star John Beasley, morta solo pochi giorni prima, il 30 maggio. "È un momento incredibilmente triste per il cast e la troupe di Everwood", ha scritto. "Stiamo ancora vacillando per la perdita di John Beasley e abbiamo perso anche Treat Williams. Entrambi questi uomini erano attori eccezionali, mariti, padri e amici meravigliosi. Ci mancheranno tremendamente. Ho imparato molto lavorando con ognuno di loro".

"La famiglia Beasley e la famiglia Williams saranno nelle preghiere della mia famiglia", ha aggiunto Pratt. "Ci rivedremo, gentlemen. Dio vi benedica. Abbracciate i vostri cari. Raggiungente quella persona che è nei vostri pensieri. La vita è fragile, preziosa e finita. Rifletteteci e abbracciatevi l'un l'altro. E se state cercando alcuni film da vedere questa settimana, date un'occhiata a Treat ne Il principe della città, Hair e Cosa fare a Denver quando sei morto, e a John ne L'apostolo, A testa alta e Rudy - Il successo di un sogno".

Taylor Kinney: Treat Williams era una figura paterna per tutti

Considerato uno dei migliori papà televisivi di sempre, in Chicago Fire Williams aveva interpretato Benny Severide, il papà del Kelly Severide di Taylor Kinney, in 16 episodi tra la prima e la settima stagione. In un messaggio pubblicato da People, quest'ultimo ha ricordato l'ex collega come una figura paterna per chiunque lavorasse nella serie di NBC. "I miei pensieri e le mie preghiere sono per la famiglia di Treat", ha detto Kinney. "In Chicago Fire ha interpretato mio padre ed è stato una figura paterna per tutti sul set. Apprezzerò sempre le nostre chiacchierate e la sua straordinaria capacità di illuminare una stanza. Gli mandiamo tutti il nostro amore, ci mancherà".