La morte di Matthew Perry: I protagonisti di Friends si dicono "completamente devastati"

News Serie TV

Jennifer Aniston, Courteney Cox, Lisa Kudrow, Matt LeBlanc e David Schwimmer hanno rilasciato una dichiarazione congiunta dopo la morte improvvisa dell'amico e collega.

Dopo due giorni di silenzio, gli attori Jennifer Aniston, Courteney Cox, Lisa Kudrow, Matt LeBlanc e David Schwimmer hanno rilasciato una dichiarazione congiunta sulla morte improvvisa del loro caro amico Matthew Perry, con il quale hanno condiviso il set della serie tv di enorme successo Friends per 10 anni, dal 1994 al 2004.

Sabato scorso, Perry è stato trovato senza vita all'interno della vasca idromassaggio nella sua casa nella località balneare di Pacific Palisades, in California, dal suo assistente. Le cause della morte sono in fase di accertamento. Le ipotesi iniziali secondo cui fosse annegato non sono state confermate. TMZ riferisce che non sono state trovate droghe sulla scena e non si sospetta alcun atto criminoso. L'attore aveva appena 54 anni.

Le star di Friends ricordano Matthew Perry

"Siamo tutti completamente devastati dalla perdita di Matthew", inizia la dichiarazione del quintetto ottenuta dal sito del magazine People. "Eravamo più che semplici compagni di cast. Siamo una famiglia. C'è così tanto da dire, ma in questo momento ci prenderemo del tempo per elaborare il lutto e affrontare questa perdita incomprensibile. Col tempo diremo di più, come e quando potremo. Per ora, i nostri pensieri e il nostro amore sono rivolti alla famiglia di Matty, ai suoi amici e a tutti coloro che lo amavano in tutto il mondo".

Mentre per il mondo e soprattutto negli Stati Uniti si moltiplicano di ora in ora i tributi e le dimostrazioni d'affetto nei confronti di Matthew Perry (il servizio streaming Max, ad esempio, ha appena dedicato il primo episodio di ogni stagione di Friends alla sua memoria con l'aggiunta di un cartello all'inizio di oguno di essi), amato e apprezzato nei panni di Chandler Bing, considerato da milioni di fan e di spettatori il miglior personaggio della sitcom e il secondo più divertente di tutti i tempi, le dichiarazioni del cast seguono di poche ore quelle degli ideatori Marta Kauffman e David Crane e del regista Kevin Bright.

"Siamo scioccati e profondamente, profondamente rattristati dalla scomparsa del nostro amato amico Matthew", hanno scritto i tre in un comunicato congiunto. "Sembra ancora impossibile. Tutto quello che possiamo dire è che ci sentiamo fortunati di averlo avuto come parte della nostra vita. Era un talento brillante. È un cliché dire che un attore fa suo un ruolo, ma nel caso di Matthew non ci sono parole più vere. Dal giorno in cui lo abbiamo sentito per la prima volta interpretare il ruolo di Chandler Bing, non esisteva nessun altro per noi. Apprezzeremo sempre la gioia, la luce, l'intelligenza accecante che ha portato in ogni momento, non solo nel suo lavoro, ma anche nella vita. Era sempre la persona più divertente nella stanza. Inoltre, era la più dolce, con un cuore generoso e altruista. Mandiamo tutto il nostro affetto alla sua famiglia e ai suoi amici. Questo è davvero The One Where Our Hearts Are Broken".