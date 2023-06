La morte di John Beasley, la co-star Treat Williams: "La sua narrazione ha dato a Everwood un'anima"

News Serie TV

L'attore, interprete nella serie di Irv Harper, anche la sua voce narrante, si è spento martedì all'età di 79 anni.

La star di Everwood Treat Williams ha ricordato l'ex collega John Beasley, morto martedì all'età di 79 anni, in un messaggio pubblicato poche ore fa su Twitter. I due attori avevano condiviso il set per quattro stagioni dal 2002 al 2006, interpretando rispettivamente Andy Brown, un affermato neurochirurgo che lascia Manhattan e si trasferisce in una piccola città del Colorado con i suoi figli di 15 e 9 anni dopo la morte della moglie, e Irv Harper, il nonno dell'interesse amoroso del primo dei due, Ephram, autore di un romanzo basato sulle sue esperienze a Everwood e per questo la voce narrante della serie.

John Beasley: Il ricordo di Treat Williams

"Il mio caro amico John Beasley se n'è andato", ha scritto Williams su Twitter. "La sua narrazione ha dato a Everwood un'anima. La sua recitazione ha dato a Everwood dignità. La sua amicizia mi ha dato risate e gioia. Ho voluto così bene a quest'uomo. Riposa in pace, amico mio".

Beasley aveva iniziato a recitare all'età di 45 anni, dopo aver lavorato a lungo come ferroviere. Nel corso della sua carriera, aveva interpretato innumerevoli ruoli in film e serie tv, ma quella in Everwood era stata la sua priva volta con un ruolo regolare. Lo rifece alcuni anni dopo la sua conclusione, nella sitcom The Soul Man. È il secondo membro del cast originario di Everwood ad averci lasciato dopo la prematura morte di Stephanie Niznik (interprete di Nina, la vicina di casa dei Brown) nel giugno del 2019.