La Montagna de Il Trono di Spade batte il record mondiale di sollevamento pesi e prepara un reality show

L'interprete di Ser Gregor Clegane, Hafþór Björnsson, sta sviluppando un programma TV in cui verrà sfidato in prove di forza e resistenza.

Quando lo scorso mese di maggio Hafþór Björnsson, conosciuto per aver interpretato Ser Gregor Clegane detto La Montagna ne Il Trono di Spade, ha battuto il record mondiale di sollevamento pesi sollevando da terra ben 501 chilogrammi, aveva già in mente due nuovi obiettivi da raggiungere: un epico incontro di boxe, "il più pesante di tutti i tempi", che disputerà il prossimo anno a Las Vegas contro Eddie Hall, l'uomo detentore del suo stesso record (aveva sollevato 500 chili) prima che lui lo superasse, e un reality competitivo intitolato Beat the Mountain, nel quale persone comuni tenteranno di batterlo a colpi di forza e resistenza fisica.

Beat the Mountain: I primi dettagli sul reality de La Montagna de Il Trono di Spade

Beat The Mountain, il progetto a cui l'attore che sta lavorando è ancora in cerca di una rete. "Sarà uno spettacolo diverso da quelli a cui si è abituati. La gente lo adorerà", ha confidato a Entertainment Weekly Hafþór Björnsson che si sta allenando ogni giorno per continuare a mettere alla prova le sue stesse potenzialità. Nessun dettaglio sulle prove che i concorrenti dovranno affrontare è stato ancora rivelato. "Sarò in ottima forma e sarà impossibile battere La Montagna!", ha assicurato però l'attore.





Hafþór Björnsson da record (ma non sfidatelo a braccio di ferro)

Il risultato raggiunto da Hafþór Björnsson solo un mese fa è sicuramente qualcosa di cui va fiero e per il quale si è allenato molto. Dopo aver battuto il record, tuttavia, è stato bacchettato dal rivale Eddie Hall che gli ha rimproverato di averlo fatto in una palestra invece che in una competizione ufficiale. Critiche che si è fatto scivolare addosso, visto che nel post Instagram con il video che testimonia il suo successo ha ringraziato famiglia, amici, allenatori, fan, e persino gli haters, "perché tutti hanno contributo affinché questo risultato nel sollevamento fosse possibile. Ho detto che avrei raggiunto l’obiettivo e quando mi metto in testa qualcosa non c’è modo di distrarmi", ha scritto. Capita mai che qualche fan lo sfidi a braccio di ferro? "Non succede molto spesso ma se posso evito questo tipo di sport, perché è completamente diverso da quello che faccio io e vorrei evitare infortuni", ha detto. Le cose sono diverse quando i fan de Il Trono di Spade gli chiedono una foto particolare durante gli eventi, come i Comic-con. "Vogliono che sollevi qualcuno come la regina Cersei oppure fingono di schiacciare il cranio con me come nella scena del combattimento tra La Montagna e la Vipera Rossa", ha confidato divertito l'attore.

Fonte Video: account Instagram di Hafþór Júlíus Björnsson