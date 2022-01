La Manifest mania invade anche l'Italia: Primo posto nella Top 10 e nuova popolarità per il mistery drama salvato da Netflix

News Serie TV

Da quando è sbarcata su Netflix, la serie di Jeff Rake è uno dei contenuti più visti sul servizio: l'operazione salvataggio dopo la cancellazione da parte di NBC si è dimostrata un successo?

L'avevamo data per spacciata lo scorso giugno quando NBC aveva deciso di cancellarla senza troppe cerimonie e pure senza un finale. A distanza di pochi mesi, però, Manifest si è presa la sua rivincita e il merito è tutto di Netflix che, dopo gli ascolti record registrati negli Stati Uniti la scorsa estate in seguito all'acquisizione delle prime tre stagioni, ha ordinato una lunga quarta stagione che assicurerà un finale alla storia. Dallo scorso 1° gennaio le prime tre stagioni del mistery drama creato da Jeff Rake sono disponibili anche nel catalogo italiano e Manifest non è mai stata più popolare di così. Eppure gli episodi non sono certo inediti, visto che nel nostro Paese sono già andati in onda sia sul vecchio canale Premium Stories che in chiaro su Canale 5 (sebbene con una programmazione ballerina), oltre che disponibili in streaming su Infinity. La possibilità di recuperarli comodamente senza il vincolo di una programmazione e in modalità binge watching, però, è piaciuta agli spettatori italiani che hanno riscoperto la serie nelle ultime settimane. Possiamo dire che l'operazione salvataggio di Netflix, già riuscita con Lucifer, si è dimostrata un'ottima intuizione?

Manifest in cima alla Top 10 italiana di Netflix

Per chi ancora non conoscesse la trama, Manifest è incentrata su un gruppo di persone che, dopo una turbolenza in volo durata pochi minuti, atterrano in un mondo in cui sono trascorsi 5 anni e mezzo. I passeggeri del volo 828 partito da Montego Bay e diretto al JFK di New York si ritrovano così in un mondo dove i loro cari sono andati faticosamente avanti senza di loro, senza che nessuno sappia spiegare cosa sia successo davvero: cosa c'è dietro questo mistero incomprensibile e perché gli ex passeggeri iniziano a essere protagonisti di strani fenomeni? Attualmente la prima e la seconda stagione di Manifest si trovano rispettivamente al primo e all'ottavo posto della Top 10 italiana di Netflix settimanale (della settimana dal 3 al 9 gennaio) e la serie domina anche la Top 10 giornaliera. Contemporaneamente compare anche nelle classifiche di altri 30 paesi in cui il servizio è disponibile, oltre che in quella globale dove si legge che la prima stagione solo nell'ultima settimana ha totalizzato 30,160,000 ore di visualizzazione.

Manifest: Quando esce la quarta stagione?

A questo punto l'attenzione del pubblico è concentrata tutta sulla quarta stagione, ordinata ufficialmente da Netflix lo scorso 28 agosto (8/28, vi dice qualcosa?). Per quanto ne sappiamo, le riprese degli ultimi 20 episodi (a cui Netflix avrebbe destinato un budget consistente) sono attualmente in corso con a bordo quasi tutti i membri del cast originale coinvolti (compresi Josh Dallas, Melissa Roxburgh e Parveen Kaur). È assai probabile che la quarta stagione sia divisa in due parti rilasciate in momenti diversi, la prima quasi sicuramente entro la fine del 2022. Per conoscere tutti i dettagli e i retroscena, date un'occhiata al nostro approfondimento con le anticipazioni e tutto quello che sappiamo su Manifest 4.