La madre di Angus Cloud nega che la morte di suo figlio sia stata intenzionale

L'attore, morto lo scorso 31 luglio a soli 25 anni, recitava nella serie tv di successo Euphoria.

Angus Cloud non si è suicidato. È la ferma precisazione di Lisa Cloud, madre della star di Euphoria morta lo scorso 31 luglio a soli 25 anni, smentendo ricostruzioni frettolose sulla stampa e speculazioni fuori luogo sui social network incoraggiate dal fatto l'attore soffrisse di problemi di salute mentale e che da pochi giorni avesse perso il padre, una figura per lui fondamentale.

La morte di Angus Cloud: Le parole della madre

"Amici, voglio che tutti sappiate che apprezzo il vostro affetto per la mia famiglia in questo momento difficile", scrive la donna in un post condiviso sul proprio profilo Facebook. "Voglio anche che sappiate che, sebbene mio figlio fosse profondamente addolorato per la morte prematura di suo padre a causa del mesotelioma, il suo ultimo giorno è stato gioioso. Stava riorganizzando la sua stanza e sistemando le cose in casa con l'intento di stare un po' nel luogo che amava. Ha parlato della sua intenzione di aiutare a provvedere alle sue sorelle al college e anche di aiutare sua madre emotivamente e finanziariamente. Non aveva intenzione di porre fine alla sua vita".

"Quando ci siamo dati l'abbraccio della buonanotte, ci siamo detti quanto ci amavamo e lui ha detto che mi avrebbe visto la mattina dopo. Non so se e cosa possa aver messo nel suo corpo dopo. So solo che ha appoggiato la testa sulla scrivania dove stava lavorando a un progetto artistico, si è addormentato e non si è più svegliato. Potremmo venire a sapere che è andato accidentalmente e tragicamente in overdose, ma è assolutamente chiaro che non intendeva andarsene da questo mondo. Le sue battaglie erano reali. Ha dato e ricevuto così tanto amore e sostegno da e verso la sua tribù. Il suo lavoro in Euphoria è diventato un parafulmine per la sua generazione e ha aperto una conversazione sulla compassione, la lealtà, l'accettazione e l'amore".

"La sua ferita alla testa 10 anni fa, miracolosamente, non lo ha ucciso come quasi sempre accade. Gli sono stati concessi 10 anni bonus e li ha riempiti di creatività e amore. Alcuni post sui social network suggeriscono che la sua morte fosse intenzionale. Voglio che sappiate che non è così", ha concluso Cloud. "Per onorare la sua memoria, per favore, rendete la gentilezza parte della vostra quotidianità. Che i vostri cuori siano benedetti".

Angus Cloud: Il ricordo dei colleghi di Euphoria

Nel suo messaggio, tra le altre cose, Lisa Cloud fa riferimento a un incidente - la frattura al cranio - del quale Angus aveva parlato pubblicamente in un'intervista con Variety l'anno scorso, spiegando di essere caduto in una fossa scavata per motivi edilizi/urbanistici nel centro di Oakland, in California, nel 2013. Al cast di Euphoria si era unito sei anni dopo, praticamente all'inizio della sua carriera di attore, dopo gli studi alla Scuola delle Arti di Oakland insieme con la co-star Zendaya e dopo essere stato scoperto dall'agente di casting Eléonore Hendricks mentre lavorava in un ristorante di pollo al Barclays Center di Brooklyn.

"Non ci sono parole per descrivere l'infinita bellezza che è Angus. Mi sento così grata di avere avuto la possibilità di conoscerlo in questa vita, di chiamarlo fratello, di vedere i suoi occhi caldi e gentili e il suo sorriso luminoso, o di sentire la sua risata contagiosa (ora sto sorridendo solo pensandoci)", ha scritto Zendaya su Instagram. "So che le persone usano spesso questa espressione quando parlano di coloro che amano: 'Potrebbero illuminare qualsiasi stanza in cui entrano'. Ma lasciate che ve lo dica: lui era il migliore in questo. Mi piacerebbe ricordarlo così. Per tutta la luce sconfinata, l'amore e la gioia che è sempre riuscito a darci. Benedirò ogni momento. Il mio cuore è con sua madre e la sua famiglia in questo momento. E per favore siate gentili e pazienti poiché il dolore è diverso per tutti".

Maude Apatow, che nella serie ha interpretato Lexi, l'interesse amoroso del Fezco di Cloud, che nella seconda stagione lo aiuta a mostrare lati più intimi della sua personalità, ha scritto invece: "Angus era la persona più divertente di tutte. Fui davvero felice di sapere che avremmo lavorato insieme perché sapevo che avremmo avuto grandi giornate, ridendo così tanto. Era il più dolce e rendeva tutti intorno a lui molto felici. Era semplicemente il migliore. Le parole non possono davvero far capire quanto fosse una persona magica. Ho il cuore a pezzi. Angus, conoscerti e lavorare con te è stata una delle più grandi gioie e benedizioni della mia vita. Ti vorrò per sempre bene".