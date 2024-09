La Legge di Lidia Poët: Il primo trailer della stagione 2 ne annuncia la data di uscita

News Serie TV

Il legal drama con protagonista Matilda De Angelis tornerà in streaming su Netflix a ottobre.

Ottobre sarà il mese di Matilda De Angelis. Pochi giorni dopo l'uscita della nuova Citadel: Diana, il 30 ottobre l'attrice bolognese sarà di nuovo su Netflix con la seconda stagione dell'apprezzato legal drama d'ambientazione storica La legge di Lidia Poët, della quale è stato diffuso il primo trailer. L'abbiamo conosciuta: Lidia non è il tipo di donna che si lascia intimorire da un "no" e nei nuovi episodi continuerà a sfidare le convenzioni. “Ho questa irrefrenabile pulsione a mettermi nei guai”, riconosce nell'anteprima.

Trailer: Stagione 2: Il Teaser Trailer Ufficiale della Serie Netflix con Matilda De Angelis - HD

La Legge di Lidia Poët 2: Le anticipazioni

Premiata ai Nastri d'Argento Grandi Serie 2023, La Legge di Lidia Poët racconta - con la necessaria libertà creativa - la storia della prima donna a entrare nell'Ordine degli Avvocati in Italia. Siamo nella Torino dell'Ottocento e una sentenza della locale Corte d'Appello dichiara illegittima l'iscrizione di Lidia Poët all'Albo degli Avvocati, impedendole così di esercitare la professione solo perché donna. Senza un quattrino ma piena di orgoglio, Lidia inizia a lavorare presso lo studio legale del fratello Enrico (Pier Luigi Pasino), preparando nel frattempo il ricorso con cui ribaltare le conclusioni della Corte. Nel finale del ciclo inaugurale, però, la Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso presentato da Lidia, riportandola al punto di partenza.

Impossibilitata a essere un avvocato per una legge scritta dagli uomini, nella seconda stagione Lidia non si dà per vinta ma punta ancora più in alto: cambiare la legge. Mentre continua a collaborare con Enrico, affrontando nuovi casi e battendosi per i diritti delle donne, Lidia vuole convincerlo a candidarsi in Parlamento per far sì che la sua legge trovi finalmente voce. Nel frattempo, Lidia ha chiuso completamente con l'amore, tanto più con Jacopo (Eduardo Scarpetta), responsabile di aver venduto la villa di famiglia e in rotta di collisione con tutti i Poët. Ma lui e Lidia sono costretti a rivedersi per condividere - loro malgrado - un'indagine segreta che li riguarda da vicino, riscoprendo la complicità e il divertimento che li lega da sempre.

A dare filo da torcere il nuovo Procuratore del Re, Fourneau (la nuova aggiunta al cast Gianmarco Saurino), un uomo delle istituzioni che inaspettatamente tratta Lidia come sua pari, spingendola a interrogarsi sul rapporto complesso e contraddittorio che ha con i sentimenti, e sul costo della rinuncia personale che sta sostenendo in nome dei suoi ideali.