La guerra dei mondi: Il trailer ufficiale della miniserie in arrivo su laEffe

La miniserie andrà in onda in Italia dall'11 ottobre.

Una nuova guerra dei mondi incombe. Dopo il film del 2005 diretto da Steven Spielberg, il popolare romanzo di H.G. Wells La guerra dei mondi sta per tornare sullo schermo con un nuovo adattamento, una miniserie della britannica BBC che in Italia potremo vedere su laEffe per due venerdì dall'11 ottobre. Nell'attesa, la storia della prima invasione aliena mai raccontata, qui riportata all'originale scenario edoardiano, si mostra in uno spettacolare trailer ufficiale.

Con Eleanor Tomlinson (Poldark), Rafe Spall (Roadies), Robert Carlyle (C'era una volta) e Rupert Graves (Sherlock), il drama di tre episodi, un mix tra una serie fantascienza e una in costume, segue George e la sua compagna Amy mentre provano a costruire una vita insieme, sfidando ostacoli al di là della loro immaginazione e conoscenza, in un nuovo mondo dove il terrore e l'ignoto - e gli alieni - si sono fatti visibili. Alla loro storia si intrecciano le vicende di Fredrick, il fratello maggiore di George, e di Ogilvy, un astronomo e scienziato.