La fantastica signora Maisel su Prime Video con la stagione finale: L'ideatrice scrive una lettera

Amy Sherman-Palladino nella sua lettera: "Questa è la nostra ultima possibilità di dare alla nostra ragazza l'addio che merita".

Una triste verità: dopo sei anni di risate e tante altre belle cose, Midge sta per dire "Grazie e buonanotte!" per l'ultima volta. Da oggi venerdì 14 aprile è disponibile su Prime Video la quinta e ultima stagione de La fantastica signora Maisel, la pluripremiata comedy con Rachel Brosnahan creata dalla stessa Amy Sherman-Palladino di Una mamma per amica (basta ascoltare 2 minuti di dialoghi per rendersi conto che la generosa mano è la stessa). In realtà, è possibile gustarsi solo i primi tre episodi, ma ogni venerdì ne arriveranno di nuovi, fino a fine maggio.



La fantastica signora Maisel 5: Cosa ci aspetta nella stagione finale

Dopo essersi fatta terra bruciata intorno a sé ed essere stata esclusa dal tour, Midge ha tenuto duro per tutta la quarta stagione (ed esibirsi in un locale di spogliarello sarebbe stata una sfida per qualunque comico) nel tentativo di ricostruire la sua carriera e la sua reputazione. Alla fine, l'avevamo vista lasciare la prestigiosa Carnegie Hall rinfrancata e pronta ad affrontare qualsiasi tempesta di neve - letterale e figurata. Dopo un'epifania di fronte al cartellone innevato del "The Gordon Ford Show", Midge è pronta ora ad andare avanti e a lottare per la sua ascesa alla fama - con niente da perdere e munita solo della sua lingua brillante e tagliente. Vicina come non mai al successo che ha sempre sognato, si rende conto che "più vicina che mai" è ancora molto lontano.

Negli ultimi episodi rivedremo le ex star di Una mamma per amica Kelly Bishop e Milo Ventimiglia di nuovo nei panni della spietata Benedetta e dell'affascinante Sylvio, la prima una rivale di Rose e l'altro un "passatempo" di Midge, ai quali si aggiunge Sean Gunn. Viste le premesse, Reid Scott svolgerà un ruolo centrale nei panni del conduttore del "The Gordon Ford Show", mentre Luke Kirby continuerà a orbitare attorno alla protagonista nei panni dell'altrettanto affascinante comico e suo occasionale compagno di letto Lenny Bruce.

La lettera di Amy Sherman-Palladino

La sceneggiatrice, regista e produttrice esecutiva Amy Sherman-Palladino, premiata con sei Emmy per il suo lavoro ne La fantastica signora Maisel, ha pensato che scrivere una lettera fosse il modo migliore per salutare una produzione che ha significato molto per lei. "Questa serie è stata molto più di un lavoro o anche di un'avventura creativa", ha scritto. "È diventata il mio mondo. Mi sono svegliata in questo mondo e sono andata a dormire in questo mondo. Ho visto tutto intorno a me in Technicolor".

Ha continuato spiegando che allontanarsi dalla Miriam 'Midge' Maisel di Rachel Brosnahan e dalla Susie Myerson di Alex Borstein è la cosa più difficile che abbia mai dovuto fare e ha continuato ringraziando tutti quelli che hanno contribuito a dare vita alla sua visione, nonostante a volte potesse sembrare impossibile - "Il cast, la troupe, i folli pirati che si sono scatenati nel nostro parco giochi di Brooklyn cercando di venire a capo di cose impossibili da realizzare, finché non lo sono state. Essere pazza come me e avere persone a cui puoi rivolgerti... e loro erano lì, battevano le palpebre due volte e poi lo facevano succedere. Perché sono i migliori".

"Tutto quello che Dan [Palladino] e io volevamo fare era mantenere l'approdo per questi attori che hanno dato così tanto del loro tesoro creativo a questo show. Volevamo che se ne andassero con la sensazione che il loro viaggio fosse valso la pena e meritato. E, naturalmente, vogliamo che sentano terribilmente la nostra mancanza e che odino ogni altro sceneggiatore e regista con cui abbiano mai lavorato". E ha concluso: "Questa è la nostra ultima possibilità di dare alla nostra ragazza l'addio che merita... Grazie per esservi interessati a questo viaggio, a questo personaggio. La mia vita è cambiata quando Rachel Brosnahan vi è entrata. Non sarà mai più la stessa".