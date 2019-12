La fantastica signora Maisel rinnovata per una quarta stagione

News Serie TV

L'ordine segue di una settimana il debutto della stagione 3, che ha esordito con numeri record.

Amazon Prime Video ha rinnovato La fantastica signora Maisel per una quarta stagione, a ben ragione: in aggiunta alle diverse nomination ai Golden Globe e ai SAG Awards appena ottenute, il dramedy di Amy Sherman-Palladino ha registrato numeri record con il terzo ciclo di episodi disponibile in streaming dalla scorsa settimana (in Italia al momento solo con audio originale).

"La fantastica signora Maisel è un fenomeno mondiale e la terza stagione non fa eccezioni" ha dichiarato la presidente di Amazon Studios Jennifer Salke, spiegando che il weekend d'apertura della serie è stato il più visto di sempre. "Siamo molto felici che i nostri clienti Prime vedranno la storia di Midge proseguire nella quarta stagione. Amy e Dan hanno creato personaggi così divertenti, affascinanti e affabili, con la loro energia inimitabile e l'attenzione per i dettagli". I coniugi Palladino hanno aggiunto: "Siamo entusiasti di sapere che, per la quarta volta, non dovremo fare i bagagli e lasciare l'edificio. Vorremmo ringraziare Amazon per la fiducia e il supporto, per la loro collaborazione, l'entusiasmo e per averci permesso di stare con le persone che preferiamo di più - il cast e la troupe di Maisel - ancora per un po'".

Al momento non è chiaro di quanti episodi si comporrà la stagione 4. Le riprese cominceranno la prossima primavera.