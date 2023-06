La fantastica signora Maisel: Il cast ricorda le scene preferite in assoluto della serie tv

News Serie TV

La quinta stagione ha messo un punto a La fantastica signora Maisel e il cast, per salutare lo show creato da Amy Sherman-Palladino, ha ricordato le scene preferite della serie tv.

Non è facile salutare una Serie TV come La fantastica signora Maisel, non dopo le mirabolanti avventure di Midge durate le cinque stagioni su Prime Video. Il suo è stato un lungo viaggio e non privo di colpi di scena e tiri mancini, ma Midge non si è mai arresa portando con sé il pubblico dai nightclub del Greenwich Village ai suoi tour in giro per il mondo da Parigi a Miami. Da casalinga perfetta, Midge è diventata una stella del cabaret, supportata dalla sua manager Susie. Non è stato facile, essendo donna in una società prettamente maschilista, eppure Midge ce l'ha fatta. Interpretata dalla spumeggiante Rachel Brosnahan, la protagonista ha terminato la sua corsa con l'ultima stagione, firmata ancora una volta da Amy Sherman-Palladino. In una recente intervista d'addio, il cast ha ricordato i suoi momenti preferiti della serie tv.

La fantastica signora Maisel: I momenti preferiti del cast

I membri del cast de La fantastica signora Maisel hanno ricordato le cinque stagioni nello show e selezionato una o più scene del cuore, che porteranno per sempre con sé, anche ora che la serie è giunta al termine. Ad esempio, Alex Borstein, l'attrice che interpreta Susie, ha rimproverato il giornalista di Entertainment Weekly, spiegando che "è come scegliere un figlio preferito. Posso dire che ci sono state alcune scene che mi hanno colpito e si sono distinte perché erano impegnative. Quelle difficili restano con te per anni. Una tra queste è la scena del funerale nella quarta stagione, in cui Susie ha dovuto dire addio a Jackie". L'attrice ricorda la prima volta che Susie ha mostrato di più di ciò che si cela dietro la sua armatura, una piccola crepa nel guscio. Michael Zegen, l'interprete di Joel Maisel, ricorda con piacere invece la scena della seconda stagione ambientata in un campo di baseball con Joel Johnstone. "È stata l'ultima scena che abbiamo girato per la seconda stagione, abbiamo finito intorno alle quattro del mattino, poi siamo andati tutti a Los Angeles per gli Emmy quel fine settimana e abbiamo vinto".

Luke Kirby, che interpreta Lenny Bruce, ha un ricordo indelebile della scena in automobile con Midge. "Sono così affezionato al ricordo di quella prima volta sul set in quella macchina della polizia". Marin Hinkle, la mamma di Midge nella serie tv, ricorda con particolare emozione le scene girate a Parigi così come quelle ambientate alle Catskills. Anche per Toby Shalhoub, il padre di Midge, Parigi ha giocato un ruolo fondamentale, anche se ricorda benissimo la scena in cui Abe vede per la prima volta sua figlia esibirsi sul palco alle Catskills. Rachel Brosnahan, la protagonista, ha nel cuore il pilot, soprattutto la scena in cui Midge si ubriaca e dà spettacolo sul palco.

Era una delle mie prime scene di audizione e sembrava impossibile per me capire come interpretare un comico. Ricordo di essermi impegnata molto in quella scena, perché pensavo che stesse semplicemente parlando, ubriaca, spiegando che la sua vita sta candendo a pezzi. Ricordo la sveglia alle sei del mattino per girare il pilot ed ero così nervosa perché quello era il momento in cui chiedevi al pubblico di accettare e vedere il suo potenziale.

Amy Sherman-Palladino non ha una scena preferita. "Le adoro tutte", ha garantito a EW. Anche se è felice di come sia stata realizzata la scena alla Carnegie Hall con Lenny e Midge. "Sono molto contenta che sia andata così bene come pensavo. Quei due insieme sono oro. Ed ero felice di avere la Carnegie Hall".