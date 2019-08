La fantastica signora Maisel a Miami nella prima foto della stagione 3

News Serie TV

La serie di successo tornerà su Amazon Prime Video più tardi quest'anno.

Mentre le prime due stagioni ora disponibili su Amazon Prime Video sono tra le migliori opportunità di intrattenimento che la tv abbia da offrire in questo momento, e lo conferma anche l'Emmy come miglior comedy vinto lo scorso settembre, più tardi quest'anno La fantastica signora Maisel tornerà con i nuovi episodi della terza e, nell'attesa, il servizio streaming ne ha diffuso finalmente una piccola anteprima: la primissima foto ufficiale.

L'ultima volta che siamo stati in compagnia dell'incontenibile Midge (Rachel Brosnahan), lei si era riavvicinata a Joel (Michael Zegan) proprio quando stava per lasciarlo di nuovo, per unirsi alla tournée del cantante Shy Baldwin. Miami sarà una delle tappe del loro viaggio ed è qui che la ritroviamo in questo primo scatto (in alto), che la immortala in tutta la sua grazia mentre si gode il sole della Florida insieme con una più sobria Susie (Alex Borstein), la sua manager.

Dopo gli otto Emmy vinti nel 2018, quest'anno La fantastica signora Maisel e i suoi attori sono stati nominati al prestigioso premio altre 20 volte e nuovamente come miglior comedy. I vincitori saranno proclamati il 22 settembre.