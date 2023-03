La fantastica signora Maisel 5: Prime Video svela la data dell'ultima stagione con un teaser abbagliante

News Serie TV

Midge Maisel, interpretata da Rachel Brosnahan, si prepara per il suo ultimo tour: ecco quando esce in streaming il capitolo finale della serie creata da Amy Sherman-Palladino.

La fantastica signora Maisel si prepara per congedarsi dai suoi fan e finalmente abbiamo una data d'uscita. Prime Video ha annunciato che la premiata comedy creata da Amy Sherman-Palladino tornerà con la quinta e ultima stagione in streaming venerdì 14 aprile quando verranno rilasciati i primi tre episodi. I restanti episodi usciranno settimanalmente fino al 26 maggio. Guardate qui sotto il primo teaser trailer rilasciato dal servizio di video in streaming.









La trama e le anticipazioni dell'ultima stagione

La quinta e ultima stagione de La fantastica signora Maisel concluderà la storia della meravigliosa Midge Maisel (Rachel Brosnahan), una donna che negli anni '60 si fa strada da sola nel competitivo e maschile mondo delle stand up comedy. La sinossi diffusa da Prime Video recita: "Midge si ritrova più vicina che mai al successo che ha sognato, solo per scoprire che più vicino che mai significa ancora molto lontano".

Dalle notizie precedenti sappiamo che gli ex colleghi di Una mamma per amica del Team Palladino Kelly Bishop e Milo Ventimiglia riprenderanno i loro ruoli da guest star nella stagione 5. Inoltre, le altre guest star della stagione 4 Alfie Fuller (alias la nuova assistente di Susie, Dinah Rutledge), Jason Ralph (Mike Carr) e Reid Scott (il conduttore di talk show Gordon Ford) sono stati promossi a regolari nella prossima stagione.

Il cast: C'è una grande assenza

Nel cast regolare tornano Rachel Brosnahan, Tony Shalhoub, Alex Borstein, Marin Hinkle, Michael Zegen, Kevin Pollak e Caroline Aaron. Se nella lista notate un grande assente, ci avete visto giusto. Luke Kirby, che ha interpretato Lenny Bruce nelle stagioni precedenti, non figura tra le presenze fisse dell'ultima stagione de La fantastica signora Maisel (l'attore recentemente ha firmato per recitare nella seconda stagione di Dr. Death). Al momento non è chiaro se tornerà comunque come guest star oppure se la sua storia, a questo punto, è da considerarsi conclusa con la stagione 4.