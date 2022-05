La fantastica signora Maisel 5: Milo Ventimiglia tornerà nella stagione finale

News Serie TV

L'attore riprenderà il ruolo di un recente interesse amoroso di Midge.

Ora che This Is Us si è conclusa (l'episodio finale andrà in onda negli Stati Uniti questo martedì), Milo Ventimiglia potrà trascorrere più tempo sul set de La fantastica signora Maisel, ma non sappiamo quanto questa sia una buona notizia per tutti quei fan che hanno atteso a lungo un avvicinamento tra Midge e Lenny. L'attore riprenderà il suo ruolo, un estemporaneo interesse amoroso della protagonista, nella quinta e ultima stagione della pluripremiata comedy di Prime Video.

La fantastica signora Maisel 5: Il ritorno di Milo Ventimiglia

A rivelarlo, al sito TVLine, sono stati i produttori esecutivi Amy Sherman Palladino e Daniel Palladino. "Vedremo una bella e più ampia seconda parte [della loro storia]" ha detto Daniel, aggiungendo che "Sì, scopriremo il suo nome". Nel settimo episodio della stagione 4, Midge (Rachel Brosnahan) ha incontrato più volte l'affascinante uomo senza nome durante alcune passeggiate a Central Park. La tensione sessuale tra i due si è sfogata poco tempo dopo, quando lui l'ha portata a casa sua, anche se qualche istante dopo, mentre era ancora nel suo letto, Midge ha scoperto che lui ha una moglie. O aveva.

Il ruolo ne La fantastica signora Maisel ha permesso a Ventimiglia di riunirsi con i Palladino, un tempo i suoi capi nella serie Una mamma per amica. "Da quando Gilmore Girls si è conclusa, non abbiamo mai smesso di sentirci", aveva detto l'attore in una precedente occasione. "Li ho tenuti vicini al mio mondo e loro mi hanno tenuto vicini al loro per molto tempo. Perciò, quando Amy ha chiamato e ha detto 'Ehi, ti piacerebbe?', ho pensato: 'Assolutamente sì, qualunque cosa vogliate'. Sono persone fantastiche. Ed è sempre bello come attore lavorare con sceneggiatori creativi che tengono molto al lavoro, al risultato e al processo".